Чому обличчя змінюється після схуднення і як це виправити: пояснює пластичний хірург

Лікарі пояснюють, що це не індивідуальна особливість, а закономірний анатомічний процес, який піддається корекції.

Відомий пластичний хірург Дмитро Слоссер розповів про особливості зміни обличчя після схуднення та як з цим боротись.

Що відбувається з обличчям

Швидка втрата ваги, чи то після курсу Оземпіку, чи то після баріатричної операції, торкається не лише фігури. Разом із жировими відкладеннями на тілі зменшуються й так звані жирові пакети обличчя у середній та верхній його третині. За даними досліджень, жирові пакети щік можуть зменшуватись до 70% після значного схуднення, внаслідок чого зʼявляються запалі щоки, підкреслені носогубні складки та загальний «виснажений» вигляд.

Ситуацію ускладнює те, що жир у глибоких структурах виконує роль опори для тканин. Його зникнення запускає ланцюгову реакцію: тканини опускаються, контури стають розмитими, а шкіра — менш пружною. Вікове зниження еластичності додає ще низку моментів — дефіцит об’єму плюс птоз, тобто провисання м’яких тканин.

За словами пластичного хірурга Дмитра Слоссера, пацієнти, які досягли значного схуднення самостійно після баріатричної хірургії або завдяки сучасним препаратам нерідко стикаються з парадоксальним ефектом: обличчя починає мати старший вигляд, ніж до втрати ваги. Як пояснює лікар, це не поодинокі випадки, а цілком закономірний анатомічний процес.

Як це виправляють

Сучасна естетична хірургія давно відмовилась від підходу банального натягування шкіри. Хірурги сьогодні працюють з обличчям як із тривимірною структурою. Оптимальна стратегія майже завжди комбінована: відновлення об’єму, ліфтинг тканин і покращення якості шкіри.

Найбільш фізіологічним методом відновлення об’єму вважається аутологічний ліпофілінг — пересадка власного жиру пацієнта. Він відновлює не лише об’єм, а й якість тканин. Важливо розуміти, що пересаджений жир поводиться як звичайна жирова тканина і може зменшуватись за умови подальшого схуднення. Саме тому лікарі зазначають, що звертатись до хірурга варто лише після стабілізації ваги.

За словами лікаря, ліпофілінг є однією з найпоширеніших процедур у його практиці — цей метод дозволяє сформувати базовий об’єм і попрацювати з делікатними зонами, зокрема ділянкою під очима та контуром губ.

Коли без операції не обійтись

Якщо шкіра суттєво втратила еластичність, самого лише відновлення об’єму недостатньо. У такому разі показаний ліфтинг. Сучасні методики, зокрема «пластика вихідного дня«, працюють не лише зі шкірою, а й із глибокими структурами обличчя, що дозволяє уникнути ефекту розтягнутого обличчя. Поєднання ліфтингу з ліпофілінгом дає найбільш природний та довготривалий результат.

Якщо ж пацієнт не готовий до операції або має протипоказання — існують малоінвазивні альтернативи: ін’єкційні філери, апаратні методики (RF, ультразвук) тощо. Вони не замінять повноцінний хірургічний ліфтинг, але дозволять покращити стан шкіри та відтермінувати виконання пластичної операції.

Як підсумовує пластичний хірург, метою лікаря мають бути не зміни обличчя, а повернення йому природних пропорції та об’ємів, які були до схуднення. Молодим пацієнтам, за його словами, найчастіше достатньо відновлення об’ємів, тоді як пацієнтам після 40 потрібен комбінований підхід. У разі, коли втрата ваги становить 20–30 кг і більше, хірург вважає показаним класичний ліфтинг обличчя.