Дівчина Венсана Касселя прикрила оголені груди величезним кольє
Модель поділилася в Мережі своєю новою роботою.
29-річна австралійська модель бразильського походження Нара Баптіста поділилася у своєму Instagram кількома фото з нової фотосесії, для якої вона приміряла сміливі образи.
Оголена дівчина позувала в кольє з великих прозорих каменів, яке було виконано у вигляді топа з халтером.
А також у топі з бахроми зі стразів, «спідниці» з великих блискучих паєток і в цікавому головному уборі теж з кристалів.
Нагадаємо, 7 січня минулого року Нара вперше стала мамою — вона народила сина від 59-річного відомого актора Венсана Касселя, з яким зустрічається з 2023-го. Хлопчику дали ім’я Каетано.
Якщо для моделі це перша дитина, то для актора — четверта, він виховує ще трьох доньок. Деву і Леоні Кассель йому народила його колишня дружина — акторка Моніка Беллуччі, а доньку Амазоні — модель Тіна Кунакі.
Зараз Нара Баптиста зайнята розвитком свого бренду прикрас, у першій промокампанії якого вже встигла знятися.