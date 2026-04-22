Принц Гаррі зробив зворушливий жест на честь 100-річчя своєї бабусі королеви Єлизавети II
Принц Гаррі також віддав шану своїй покійній бабусі - королеві Єлизаветі II в день її 100-річного ювілею, який королівська родина відзначала 21 квітня.
Герцог Сассекський зробив зворушливий жест на честь своєї покійної бабусі, незважаючи на те, що знаходився за багато кілометрів від місця проведення урочистостей у Лондоні.
Гаррі відправив квіти до могили покійної монархіні, яка знаходиться в меморіальній каплиці короля Георга VI, розташованій у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку, пише Express.
Нагадаємо, решта членів королівської родини на чолі з королем Чарльзом і королевою Каміллою зібралися на урочистостях єдиним фронтом у Лондоні.
Заходи відбулися у Британському музеї, Ріджентс-парку та Букінгемському палаці. А увечері сім'я поділилася новим сімейним портретом.
Нагадаємо, королева Єлизавета II мирно померла 8 вересня 2022 року в маєтку Балморал, у Шотландії, а 21 квітня 2026 року їй виповнилося б 100 років.