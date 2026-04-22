- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 256
- Час на прочитання
- 1 хв
Принцеса Уельська порушила королівський протокол під час прийому, але це всіх зворушило
У вівторок принцеса Уельська мала чудовий вигляд у ліловій сукні, приєднавшись до інших членів королівської родини на спеціальному прийомі в Букінгемському палаці, присвяченому 100-річчю від дня народження королеви Єлизавети 21 квітня.
Кейт також пережила зворушливий момент із колишнім офіцером столичної поліції Тоні Гледгіллом, піклувальником асоціації кавалерів Хреста Вікторії та Великого хреста ордена Вікторії, який втішно обійняв Кетрін, повідомивши їй про нещодавню смерть своєї дружини, з якою він прожив 67 років.
Пан Гледгілл, нагороджений Георгіївським хрестом, отримав слова підтримки від Уельських та короля і після церемонії сказав: «Принцеса була чарівною, вона була чудова».
Колишній королівський дворецький Грант Гаррольд, який працював на королівську родину від 2004 до 2011 року, пояснив, що Кетрін поводилася в цій ситуації як «ідеальна королівська особа».
«Принцеса Кетрін обіймає колишнього офіцера у відповідь, що досить мило. Але технічно це порушення протоколу», - сказав Гаррольд, цитує його express. «Не можна торкатися ні до кого із членів королівської родини. Кетрін дуже спокійна та зібрана у своїх діях. Вона поводиться як справжня королівська особа і просто робить те, що від неї вимагається», - заявив експерт.
Також Кетрін обіймала багатьох інших гостей, виявляючи турботу та ввічливість. Вона також віддала шану королеві Єлизаветі II, одягнувши лілову сукню та перлинні прикраси покійної монархині.