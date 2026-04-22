Джессіка Честейн після кардинальної зміни іміджу з’явилась на особливому заході в Італії

Джессіка Честейн / © Getty Images

Реклама

Оскароносна акторка Джессіка Честейн з’явилася на ексклюзивній вечері під час Тижня дизайну в Мілані, Італія. Вона обрала для появи перед камерами вишукану і легку сукню від американського бренду Ralph Lauren, яка була виконана у шоколадному кольорі.

Шовкове довге вбрання акторки мало бретельку-шарф, яку вона носила, обгорнувши навколо шиї, а також доповнила лук широким поясом і золотистою сумкою. У вухах Джессіки сяяли золоті сережки.

Джессіка Честейн / © Getty Images

Нещодавно зірка кардинально змінила зовнішність — підстригла своє довге руде волосся і зробила трендове каре. Перша поява Честейн з новою зачіскою відбулася лише кілька днів тому, коли вона вийшла на червону доріжку у США.

Реклама

49-річна Джессіка обрала бежеву сукню А-силуету без бретелей від Oscar de la Renta, яка була з колекції Pre-Fall 2026, а виготовили її майстри бренду в техніці плетіння з рафії та декорували аплікаціями у вигляді пальмового листя з бісеру.

Джессіка Честейн / © Associated Press

Акторка довірила свій новий образ стилісту Ренато Кампорі, а як відбувалась трансформація показала у Мережі.