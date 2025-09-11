У мереживній сукні на бретельках: Джессіка Честейн відвідала модний показ у Нью-Йорку

Джессіка Честейн / © Associated Press

Одним з перших у межах заходу свою нову колекцію представив бренд Ralph Lauren, а шоу відвідали селебріті та друзі бренду, серед яких була акторка Джессіка Честейн.

Оскароносна зірка з’явилася на заході в чорній сукні на тонких бретельках довжиною до кісточок. Її вбрання було з використанням декількох видів тканини: верхня тканина була чорною і мереживом; підкладка ліфа була бежевою через що створювався «голий» ефект; на спідниці під мереживом була тканина в квітковий принт.

Джессіка доповнила вбрання креативними туфлями на фігурних підборах, які привертали багато уваги, а також зробила легкий макіяж і свою фірмову зачіску з розпущеним волоссям, укладеним у легкі хвилі.

Цей вихід у світ акторки відбувся після того, як вона отримала зірку на Алеї слави в Голлівуді. Тоді на важливий захід Честейн прийшла в синій сукні з деніму.

Джессіка Честейн отримала іменну зірку на Алеї слави / © Associated Press