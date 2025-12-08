У червоній сукні-чокері з одним рукавом: Дженна Ортега сяяла на кінофестивалі у Марракеші

Дженна Ортега / © Associated Press

Реклама

Американська акторка Дженна Ортега, відома в першу чергу завдяки ролі у популярному серіалі «Венздей», стала однією із членкинь журі Міжнародного кінофестивалю в Марракеші. У фінальний день заходу акторка вийшла на червону доріжку у сукні-чокері від Lanvin.

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна носила червону довгу трикотажну сукню з одним рукавом вільного фасону, на спідниці вбранні прикрашали розрізи по бокам та невеликі ґудзики, але головною прикрасою луку став срібний масивний чокер на шиї дівчини, який насправді був частиною сукні. Дженна доповнила свій образ срібними босоніжками від Dolce & Gabbana на високих підборах та срібними прикрасами.

Дженна Ортега / © Getty Images

Нагадаємо, що у день відкриття кінофестивалю Дженна зачарувала усіх чорною елегантною сукнею від українського бренду BEVZA.

Реклама

Дженна Ортега / © Getty Images