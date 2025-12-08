ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
160
Час на прочитання
1 хв

У червоній сукні-чокері з одним рукавом: Дженна Ортега сяяла на кінофестивалі у Марракеші

Ця сукня стала цікавим вибором і дійсно пасувала 23-річній акторці.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Дженна Ортега

Дженна Ортега / © Associated Press

Американська акторка Дженна Ортега, відома в першу чергу завдяки ролі у популярному серіалі «Венздей», стала однією із членкинь журі Міжнародного кінофестивалю в Марракеші. У фінальний день заходу акторка вийшла на червону доріжку у сукні-чокері від Lanvin.

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна носила червону довгу трикотажну сукню з одним рукавом вільного фасону, на спідниці вбранні прикрашали розрізи по бокам та невеликі ґудзики, але головною прикрасою луку став срібний масивний чокер на шиї дівчини, який насправді був частиною сукні. Дженна доповнила свій образ срібними босоніжками від Dolce & Gabbana на високих підборах та срібними прикрасами.

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Нагадаємо, що у день відкриття кінофестивалю Дженна зачарувала усіх чорною елегантною сукнею від українського бренду BEVZA.

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Красиві та оригінальні образи акторки Дженни Ортеги (19 фото)

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
160
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie