Лікарка-дерматологиня Кеті Белезней із Канади вирішила наочно продемонструвати, як працює ботокс, і залучила до експерименту власного чоловіка.

Бен охоче погодився стати «піддослідним кроликом», адже він допомагає дружині зі зніманням контенту для соцмереж.

Щоб показати, наскільки виразним може бути ефект навіть невеликої дози ботулотоксину, Белезней ввела препарат лише у праву частину обличчя Бена. Після процедури його риси стали асиметричними, однак саме цього й прагнула лікарка: наочно продемонструвати різницю.

Белезней веде популярні соцмережі, де ділиться порадами щодо догляду за шкірою та пояснює нюанси косметичних процедур. На її думку, нейромодулятори на кшталт ботоксу є «безпечним і природним способом тимчасово пом’якшити зморшки та візуальні ознаки старіння».

На своєму сайті лікарка зазначає, що точкові ін’єкції розслабляють окремі м’язи, завдяки чому обличчя стає помітно гладшим та свіжим. Проте багатьом людям недостатньо теорії — вони хочуть бачити зміни власними очима.

У ролику, який Белезней опублікувала на YouTube, вона показала, у які саме зони робила ін’єкції: чоло, «гусячі лапки», ділянка нижньої повіки, м’яз ДAO, що опускає куточки губ, а також м’язи платизми на шиї.

Через два тижні результат був більш ніж помітним. Під час усмішки зморшки на обробленому боці майже зникли, очі мали відкритіший вигляд, а чоло стало гладким. Під час підняття брів різниця між правою та лівою частинами була очевидною: оброблена сторона мала менше складок, а шкіра була на вигляд рівнішою. Те ж саме було помітно під час хмурення чи гримас.

Користувачі соцмереж відреагували на експеримент із захопленням. Один із коментаторів написав, що майже нічого не знав про ботокс, тому відео стало для нього справжнім відкриттям. Белезней жартома відповіла, що щаслива бути корисною — і що заради такої справи навіть чоловік не проти трішки постраждати.

