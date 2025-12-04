Ця фобія заважає людям регулярно чистити зуби та відвідувати стоматолога: вихід знайдено

Стоматолог / © unsplash.com

Реклама

Страх перед стоматологами часто пов’язаний не з болем, а зі звуком бормашини — різким, високочастотним та тривожним. Пацієнти нервують ще до початку лікування, а дехто десятиліттями уникає стоматологічних кабінетів.

Про це пише Popular Science.

Стоматолог та професор Університету Осаки Томомі Ямада підтверджує: навіть її власна дитина лякалася одного лише звуку пристрою. Саме це і стало причиною почати масштабне дослідження — як зробити бормашину тихішою, не втративши її ефективності.

Реклама

Команда науковців із трьох університетів Японії та Тайваню застосувала найпотужніший суперкомп’ютер країни.

Він дозволив змоделювати:

рух повітря всередині бормашини,

швидкість обертів, що сягає 320 тис. об/хв,

формування звукових хвиль, які сприймає пацієнт.

Моделювання вперше візуалізувало повітряний потік, який рухається зі швидкістю близько 135 м/с — майже 0,4 Маха. Саме він і формує той самий різкий звук, що викликає тривогу.

Зменшити шум — не достатньо. Дослідники хочуть покращити саме якість звучання, щоб воно було м’якшим і менш подразливим.

Реклама

Для цього вже працюють над: новою геометрією лез бормашини, зміною вихідного отвору для повітря, а також перерозподілом тиску всередині турбіни.

Мета — зробити звук коротшим, менш різким, а отже — менш страшним для пацієнта.

Дослідження показало: діти сприймають звук бормашини гучніше та гостріше, ніж дорослі. Тому, коли дитина каже, що звук «болить», — це не примха, а реальна фізіологічна реакція.

Саме тому наукова команда наголошує: створення комфортнішого акустичного середовища у стоматології критично важливе.

Реклама

Наступний етап — створення прототипів разом із виробниками стоматологічного обладнання. Повне усунення звуку неможливе і навіть небажане: він допомагає пацієнтові розуміти, що інструмент працює. Але зробити його м’якшим — реально.

Дослідники також розглядають ідею створення «комфортного» варіанту звучання, що заспокоюватиме пацієнтів під час процедури.

Нагадаємо, у Китаї літній чоловік опинився на межі повної втрати зубів після того, як вирішив зекономити та виготовити зубні протези самостійно. Для експерименту він замовив у мережі матеріали вартістю лише 5 юанів (близько 30 грн) та спробував встановити їх сам.

Історія стала відомою після того, як стоматологиня Лю з Тяньцзиня опублікувала фото наслідків процедури. Пацієнт звернувся до клініки зі скаргами на біль і неможливість нормально жувати: зуби виявилися повністю вкритими твердою коричневою смолою. Саме вона і стала основою його «саморобних протезів», які фактично зацементували ротову порожнину.

Реклама

Лікарка пояснила, що матеріал не застиг належним чином та перетворився на щільну субстанцію, яку тепер майже неможливо видалити без значних ризиків. Якщо спеціалісти не візьмуться за складне видалення, чоловік може втратити всі зуби.

Медики нагадують: стоматологічне лікування має проводитись виключно професіоналами, а спроби самостійно виготовити протези чи інші конструкції для зубів можуть завершитися тяжкими наслідками.