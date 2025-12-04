ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
97
1 хв

України накриють дощі та тумани: прогноз на сьогодні, 4 грудня

Погодні умови погіршаться у деяких областях, кажуть синоптики.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Погода зіпсується

Погода зіпсується / © unsplash.com

Сьогодні, 4 грудня, в Україні буде хмарно. У деяких областях пройде невеликий дощ.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

Вітер південно-східного напрямку рухатиметься зі швидкістю 5-10 м/с.

У північних, більшості центральних та південних областей місцями невеликі опади. На решті території сухо. Вранці в Карпатах місцями туман.

Температура на сході країни та в Карпатах вдень становитиме +3…8°С, на Закарпатті буде до +11°С, а на півдні +7…12°С.

У четвер у Києві також хмарно. Місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вдень сягатиме +3…8°С, а у столиці буде в межах +4…6°С.

Раніше синоптики дали прогноз погоди на перший тиждень зими. Більше про це читайте у новині.

