України накриють дощі та тумани: прогноз на сьогодні, 4 грудня

Сьогодні, 4 грудня, в Україні буде хмарно. У деяких областях пройде невеликий дощ.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

Вітер південно-східного напрямку рухатиметься зі швидкістю 5-10 м/с.

У північних, більшості центральних та південних областей місцями невеликі опади. На решті території сухо. Вранці в Карпатах місцями туман.

Температура на сході країни та в Карпатах вдень становитиме +3…8°С, на Закарпатті буде до +11°С, а на півдні +7…12°С.

У четвер у Києві також хмарно. Місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вдень сягатиме +3…8°С, а у столиці буде в межах +4…6°С.

