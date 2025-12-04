- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 97
- Час на прочитання
- 1 хв
України накриють дощі та тумани: прогноз на сьогодні, 4 грудня
Погодні умови погіршаться у деяких областях, кажуть синоптики.
Сьогодні, 4 грудня, в Україні буде хмарно. У деяких областях пройде невеликий дощ.
Про це повідомив «Укргідрометцентр».
Вітер південно-східного напрямку рухатиметься зі швидкістю 5-10 м/с.
У північних, більшості центральних та південних областей місцями невеликі опади. На решті території сухо. Вранці в Карпатах місцями туман.
Температура на сході країни та в Карпатах вдень становитиме +3…8°С, на Закарпатті буде до +11°С, а на півдні +7…12°С.
У четвер у Києві також хмарно. Місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вдень сягатиме +3…8°С, а у столиці буде в межах +4…6°С.
Раніше синоптики дали прогноз погоди на перший тиждень зими. Більше про це читайте у новині.