Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
261
Час на прочитання
2 хв

Трамп назвав найкращий момент для мирної угоди між Україною та Росією

Дональд Трамп говорив про «відсутність карт» як щодо України, так і Росії, тож точно неясно, кого саме він має на увазі.

Автор публікації
Світлана Несчетна
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що найкращим часом для укладення мирної угоди між Україною і РФ був момент, коли він говорив за відсутність карт.

Про це Трамп сказав під час трансляції Білого дому.

«Знаєте, коли я був у цьому кабінеті і говорив про „карти“ — я говорив: у вас немає карт. Тоді й потрібно було укладати угоду. Я думав, що той час був набагато кращим моментом для врегулювання. Але вони, за своєю мудрістю, вирішили цього не робити. Зараз у них багато факторів проти них», — сказав президент США.

Зазначимо, що Трамп говорив про «відсутність карт» як щодо України, так і Росії, тож точно неясно, кого саме він має на увазі.

Адже він говорив за карти на зустрічі в Овальному кабінеті з президентом Володимиром Зеленським, яка відбулася 28 лютого. Ця розмова була напруженою — президент США заявив тоді, що Україна «не має на руках карт», на що Зеленський відповів: «Я не приїхав грати в карти».

Саміт лідерів 28 лютого перервався швидше, ніж було заплановано і президент повернувся до Києва раніше, аніж очікувалось. Цю зустріч у ЗМІ охрестили скандальною і невдалою для України.

Водночас трохи пізніше, у березні цього року, Трамп говорив про відсутність карт і щодо Росії.

«Знаєте, я говорив, що у них (в України — ред.) немає карт. Ні в кого насправді немає карт. У Росії немає карт… Що вам потрібно зробити, так це укласти угоду і припинити вбивства. Це безглузда війна, і ми збираємося її зупинити», — заявляв тоді американський лідер журналістам Forbes на борту літака.

Нагадаємо, Путін висунув три «недоторканні» вимоги щодо України, від яких не відступить.

Наступна публікація

