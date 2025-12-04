Одеса зазнала інтенсивної атаки ворожих безпілотників: шестеро постраждалих (фото наслідків)

© ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти 4 грудня Одеса знову зазнала інтенсивної атаки ворожих безпілотників, постраждали шестеро людей.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

Підрозділам ППО більшу частину повітряних цілей вдалося знищити, проте зафіксовано пошкодження цивільної та енергетичної інфраструктури.

Внаслідок падінь уламків та дії вибухової хвилі пошкоджено: двері та скління семи багатоквартирних будинків та адміністративної будівлі, легкові автомобілі.

Попередньо постраждало шестеро осіб, з них двоє врятовані з заблокованих квартир. Ще 33 людям, зокрема, шістьом дітям, надано психологічну допомогу.

Наслідки атаки ворожих дронів на Одесу / © ДСНС

За даними ДСНС, виникла пожежа на об’єкті енергетичної інфраструктури, пошкоджено адміністративну будівлю, поруч розташовані багатоповерхівки та легкові автомобілі.

Пожежі, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками. Для мешканців постраждалих будинків розгорнуто пункти незламності.

Нагадаємо, днями в Одесі чоловік підірвав гранати в під’їзді.