Готують ґрунт для нового вторгнення: в ISW оцінили погрози РФ і назвали напрямок удару

Кремлівські посадовці та чиновники продовжують ставити умови для виправдання потенційної майбутньої агресії Російської Федерації проти Молдови та країн Балтії.

Про це йдеться в останньому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вказують на нещодавню заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що, мовляв, влада країн Балтії та Молдови ухвалює «расистські» закони та «дискримінує» російське населення.

Американські фахівці наголошують, що така заява Лаврова відображає наративи, які Кремль використовував для спроби виправдати своє вторгнення до Україну. Чиновники країни-агресорки вже давно застосовують інформаційну стратегію Кремля проти України, щоб погрожувати Молдові, а також членам НАТО — Естонії, Латвії, Литві та Фінляндії.

«ISW продовжує оцінювати, що Російська Федерація вступила до „нульової фази“. Її метою є створення інформаційних та психологічних умов для підготовки до можливого конфлікту між НАТО та Росією в майбутньому», — наголошують у звіті Інституту.

Нагадаємо, диктатор Володимир Путін пригрозив Європі «катастрофою», якщо вона наважиться розпочати військовий конфлікт із Росією. З його слів, начебто Москва не має наміру воювати з європейськими країнами. Втім, заявив» «фюрер», РФ готова захищатися.

Тим часом країни НАТО в Європі готуються захищатися від Росії без участі США. Зокрема, про це свідчать військові навчання Steadfast Dart 2025, які відбулися в листопаді на території Румунії.

