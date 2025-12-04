Принцеса Кейт вийшла у новій тіарі: що відомо про унікальну прикрасу з діамантами та рубінами

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Associated Press

Реклама

Для розкішного бенкету у Віндзорському замку принцеса Уельська обрала вперше за тривалий час нову тіару, чим дуже здивувала, оскільки останніми роками віддавала перевагу тільки кільком улюбленим прикрасам. Цього ж разу Кетрін з’явилася в унікальному виробі, який є не лише сімейною реліквією, а і надзвичайним витвором ювелірного мистетства і це тіара яка носить назву «Східна тіара-кільце королеви Вікторії».

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Getty Images

Як і багато прикрас королеви Вікторі, ця тіара була спроектована її чоловіком принцом Альбертом. Вона була виготовлена приблизно 1853 року ювелірною компанією Garrards і прикрашена лотосами і сімнадцятьма могольськими арками та інкрустована 2 600 діамантами. Після смерті Вікторії тіара стала королівською реліквією і передана короні, щоб її могли носити майбутні королеви.

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Associated Press

Спочатку у тіарі центральне місце займали опали, одні з улюблених каменів принца Альберта, однак невістка Вікторії, королева Александра, вважаючи опали нещасливими каменями, замінила їх рубінами з різних індійських прикрас, які були у скарбниці. Також сімнадцять могольських арок були зменшені до одинадцяти, а частини тіари зробили знімними, щоб їх можна було замінювати на великі діаманти. Однак попри зміни вона майже не носила цю прикрасу і тіару не бачили на публіці поки 1936 року поки її не передали новій королеві Єлизаветі (королеві-матері). Прикраса швидко стала одним із її улюблених ювелірних виробів і саме в ній вона часто виходила у світ та фотографувалась для портретів.

Реклама

Королева-мати / © Getty Images

Після смерті короля Георга VI тіара би мала перейти до нової королеви Єлизавети II. Однак, розуміючи, як сильно її мати любила цю прикрасу, вона дозволила їй залишити її собі та носити далі. Єлизавети II казала: «Мама все поверне».

Коли Королева-мати померла, «Східна тіара-кільце» перейшла до Єлизавети II та вона носила її лише один раз за час свого правління — під час поїздки на Мальту 2005 року.

Королева Элизавета / © Getty Images

Тепер же ця розкішна і витонцена коштовність знову тішить публіку і сподіваємось ми побачимо її на Кетрін ще не раз.