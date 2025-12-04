ТСН у соціальних мережах

36
1 хв

Запечені овочі в часниковому маринаді: рецепт корисного гарніру

Яскраві, ароматні овочі, запечені в маринаді з бальзамічного оцту, оливкової олії, соєвого соусу та часнику.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
2 години
72 ккал
Запечені овочі в часниковому маринаді

Запечені овочі в часниковому маринаді / © Credits

Страва виходить низькокалорійною та легкою.

Інгредієнти

баклажани
1 шт.
кабачок
1 шт.
перець болгарський
1 шт.
цибуля ріпчаста
2 шт.
помідори
2 шт.
перець гострий стручковий
1 шт.
часник
5 зубчиків
соус соєвий
4 ст. л.
оцет бальзамічний
2 ст. л.
олія оливкова
4 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
зелень (базилік, кріп)

  1. Овочі помийте.

  2. Баклажани, кабачок, помідори наріжте великими кубиками.

  3. У болгарського та гострого перцю видаліть насіння, плодоніжки. Болгарський перець наріжте великими кубиками, гострий перець кільцями.

  4. Цибулю очистьте і наріжте півкільцями.

  5. Усі овочі викладіть у миску, перемішайте, посоліть і поперчіть.

  6. Для маринаду з’єднайте часник, пропущений через прес, соус соєвий, оцет бальзамічний, олію оливкову, сіль, перець, перемішайте.

  7. Овочі викладіть на деко, залийте маринадом, перемішайте, накрийте плівкою і залиште при кімнатній температурі на 30-60 хвилин.

  8. Запікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 30-40 хвилин. Готові овочі викладіть на блюдо та посипте подрібненою зеленню.

Поради:

Зелень використовуйте на свій смак.

Можна додавати будь-які овочі на свій смак.

