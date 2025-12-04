- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 36
- Час на прочитання
- 1 хв
Запечені овочі в часниковому маринаді: рецепт корисного гарніру
Яскраві, ароматні овочі, запечені в маринаді з бальзамічного оцту, оливкової олії, соєвого соусу та часнику.
Страва виходить низькокалорійною та легкою.
Інгредієнти
- баклажани
- 1 шт.
- кабачок
- 1 шт.
- перець болгарський
- 1 шт.
- цибуля ріпчаста
- 2 шт.
- помідори
- 2 шт.
- перець гострий стручковий
- 1 шт.
- часник
- 5 зубчиків
- соус соєвий
- 4 ст. л.
- оцет бальзамічний
- 2 ст. л.
- олія оливкова
- 4 ст. л.
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
- зелень (базилік, кріп)
-
Овочі помийте.
Баклажани, кабачок, помідори наріжте великими кубиками.
У болгарського та гострого перцю видаліть насіння, плодоніжки. Болгарський перець наріжте великими кубиками, гострий перець кільцями.
Цибулю очистьте і наріжте півкільцями.
Усі овочі викладіть у миску, перемішайте, посоліть і поперчіть.
Для маринаду з’єднайте часник, пропущений через прес, соус соєвий, оцет бальзамічний, олію оливкову, сіль, перець, перемішайте.
Овочі викладіть на деко, залийте маринадом, перемішайте, накрийте плівкою і залиште при кімнатній температурі на 30-60 хвилин.
Запікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 30-40 хвилин. Готові овочі викладіть на блюдо та посипте подрібненою зеленню.
Поради:
Зелень використовуйте на свій смак.
Можна додавати будь-які овочі на свій смак.