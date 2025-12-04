У вишуканих перлах: принцеса Кейт відвідала виставку у Віндзорського замку

Принцеса Кейт / © Associated Press

Реклама

Британська королівська родина цього тижня приймає президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра та першу леді Ельке Бюденбендер у Віндзорському замку. Пара прилетіла до Великої Британії з державним візитом і в його межах вони відвідали Зелену вітальня Віндзорського замку, де була виставка Королівської колекції експонатів пов’язаних з Німеччиною.

Принцеса Кейт того дня спершу була одягнена у пальто насиченого синього кольору від бренду McQueen, а під ним носила темну сукню с довгими рукавами у ледь помітну клітинку від Burberry. Також на талії принцеси був тонкий пояс.

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Associated Press

Кейт дополнила цей образ сережками з діамантами та сапфірами, а також вишуканими перлами з п’ятьма нитками. Прикраса Уельської від бренду Susan Caplan і зроблена зі штучних перлів.

Реклама

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Associated Press

Волосся принцеса розпустила і вклала таким чином, щоб воно було заправлена за вуха.

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Associated Press

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Associated Press

Під час зустрічі президента та першої леді Кейт не носила перли, ймовірно, щоб не пошкодити їх коміром пальта. Прикрасу вона одягла вже у замку.