У вишуканих перлах: принцеса Кейт відвідала виставку у Віндзорського замку
Красивий та стриманий образ принцеса доповнила елегантною прикрасою.
Британська королівська родина цього тижня приймає президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра та першу леді Ельке Бюденбендер у Віндзорському замку. Пара прилетіла до Великої Британії з державним візитом і в його межах вони відвідали Зелену вітальня Віндзорського замку, де була виставка Королівської колекції експонатів пов’язаних з Німеччиною.
Принцеса Кейт того дня спершу була одягнена у пальто насиченого синього кольору від бренду McQueen, а під ним носила темну сукню с довгими рукавами у ледь помітну клітинку від Burberry. Також на талії принцеси був тонкий пояс.
Кейт дополнила цей образ сережками з діамантами та сапфірами, а також вишуканими перлами з п’ятьма нитками. Прикраса Уельської від бренду Susan Caplan і зроблена зі штучних перлів.
Волосся принцеса розпустила і вклала таким чином, щоб воно було заправлена за вуха.
Під час зустрічі президента та першої леді Кейт не носила перли, ймовірно, щоб не пошкодити їх коміром пальта. Прикрасу вона одягла вже у замку.