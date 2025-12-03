У королівському синьому: принцеса Кейт зустріла першу леді та президента Німеччини

Принцеса Кейт / © Associated Press

Реклама

Британська королівська родина цього тижня приймає президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра та першу леді Ельке Бюденбендер у Віндзорському замку. Пари прилетіла до Великої Британії з державним візитом.

Принцеса Кейт та перша леді Німеччини / © Associated Press

Принц і принцеса Уельські зустріли президента Німеччини та першу в аеропорту Хітроу та вирушили з ними у каретах до Віндзорського замку. Президентська пара пробуде у Британії з візитом три дні.

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Associated Press

Кетрін одягла ідеально пошите класичне пальто від бренду McQueen, виконане у розкішному «королівському синьому» кольорі, яке носила у поєднанні з замшевими чоботами від Gianvito Rossi та оригінальним капелюшком Juliette Botterill Millinery. Під пальтом принцеса носила сукню від Burberry.

Реклама

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Associated Press

Помітними також були й інші аксесуари, які принцеса Уельська обрала, зокрема: теплі рукавички, невеликий лаконічний клатч, а сережки з діамантами і сапфірами, які раніше належали принцесі Дані, та відома діамантова брошка, яка має складну та незвичайну історію і її носить кожна принцеса Уельська в родині.

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Associated Press

Образ Вільяма ж був ідеально підібраний, щоб відповідати стилю його дружини, оскільки теж був витриманим у синіх кольорах.

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Associated Press

Заходи для президента включатимуть державний бенкет, виступ у парламенті, зустріч з прем’єр-міністром на Даунінг-стріт та відвідування німецьких футболістів. Тож варто очікувати, що принцеса Кейт продемонструє ще один чарівний образ та одягне тіару найближчим часом.