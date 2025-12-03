ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
185
Час на прочитання
2 хв

У королівському синьому: принцеса Кейт зустріла першу леді та президента Німеччини

Президент Штайнмаєр відвідав Лондон на тлі посилення зв’язків у сфері безпеки між Великою Британією та Німеччиною. Зустріла президентське подружжя улюблена пара королівства.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Принцеса Кейт

Принцеса Кейт / © Associated Press

Британська королівська родина цього тижня приймає президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра та першу леді Ельке Бюденбендер у Віндзорському замку. Пари прилетіла до Великої Британії з державним візитом.

Принцеса Кейт та перша леді Німеччини / © Associated Press

Принцеса Кейт та перша леді Німеччини / © Associated Press

Принц і принцеса Уельські зустріли президента Німеччини та першу в аеропорту Хітроу та вирушили з ними у каретах до Віндзорського замку. Президентська пара пробуде у Британії з візитом три дні.

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Associated Press

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Associated Press

Кетрін одягла ідеально пошите класичне пальто від бренду McQueen, виконане у розкішному «королівському синьому» кольорі, яке носила у поєднанні з замшевими чоботами від Gianvito Rossi та оригінальним капелюшком Juliette Botterill Millinery. Під пальтом принцеса носила сукню від Burberry.

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Associated Press

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Associated Press

Помітними також були й інші аксесуари, які принцеса Уельська обрала, зокрема: теплі рукавички, невеликий лаконічний клатч, а сережки з діамантами і сапфірами, які раніше належали принцесі Дані, та відома діамантова брошка, яка має складну та незвичайну історію і її носить кожна принцеса Уельська в родині.

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Associated Press

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Associated Press

Образ Вільяма ж був ідеально підібраний, щоб відповідати стилю його дружини, оскільки теж був витриманим у синіх кольорах.

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Associated Press

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Associated Press

Заходи для президента включатимуть державний бенкет, виступ у парламенті, зустріч з прем’єр-міністром на Даунінг-стріт та відвідування німецьких футболістів. Тож варто очікувати, що принцеса Кейт продемонструє ще один чарівний образ та одягне тіару найближчим часом.

Принцеса Кейт у красивих вечірніх сукнях (17 фото)

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
185
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie