Шоу-бізнес
39
1 хв

У шубі та шовкових штанах: вагітна модель Фріда Аасен прогулялася Міланом

Незабаром норвежка вперше стане мамою.

Юлія Кудринська
Фріда Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

30-річна норвезька модель Фріда Аасен перебуває на останніх місяцях вагітності — зовсім скоро вона вперше стане мамою. Батько дитини — мільйонер і засновник судноплавної імперії Томмі Чіабара. Нещодавно вона показувала фото з вечірки baby-shower, яку традиційно влаштовують на честь майбутнього малюка за декілька тижнів до пологів. Судячи з кольору декору на святі, у норвежки народиться дівчинка.

Судячи з Instagram моделі, її вагітність минає легко і вона почувається чудово, тому проводить свій час активно. Так, вона опублікувала декілька фотографій з прогулянки Міланом.

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда позувала в довгій шубі — схоже, штучній, світлому лонгсліві та чорних шовкових штанах. Свій образ модель доповнила замшевою сумкою від Tod’s і коричневими сонцезахисними окулярами з градієнтом.

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Раніше, нагадаємо, Фріда Аасен разом із чоловіком-мільйонером влаштували «вагітну» фотосесію.

