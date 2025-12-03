- Дата публікації
Категорія
- Шоу-бізнес
У ніжній сукні кольору шампанського: акторка Ліндсей Логан виступила на сцені
Зірка дуже змінилась і має приголомшливий вигляд.
Ліндсей Логан виступила на сцені під час заходу в Маямі. Зірка ромкомів мала дуже ніжний вигляд, оскільки обрала легку сукню у білизняному стилі.
Її вбрання було кольору шампанського, з квітковим принтом та мереживними вставками на ліфі та спідниці.
Цю сукню Логан носила у поєднанні з жовтим взуттям на підборах, оздобленим штучним хутром. Також акторка додала до луку багато золотих прикрас, серед яких можна було помітити відомий браслет Van Cleef & Arpels, який також обожнює королева Камілла.
Макіяж Логан був лаконічним, але яскравим, оскільки акторка використала ніжно-рожеві рум’яна та зробила трендовий макіяж губ з контуром.