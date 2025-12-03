Її сукня нагадувала сарі: королева Максима обрала незвичне вбрання для вечірнього концерту

Королева Максима / © Getty Images

Реклама

Король Віллем-Александр та королева Максима здійснили державний візит до Суринаму і ввечері, 2 грудня, щоб подякувати президентці країни Дженніфер Гірлінгс-Саймонс за гостинність влаштували культурний виступ у театрі в столиці країни Парамарібо. Нідерландська співачка та авторка пісень Сабріна Старке, яка народилася в Суринамі, виконала пісні зі свого репертуару разом із місцевими музикантами.

Король Віллем-Александр та королева Максима / © Getty Images

Для цього вишуканого вечора королева вирішила обрати сукню від Jantaminiau, яка за дизайном нагадувала сарі. Це було яскраве вбрання з накидкою на одне плече, яке Максима вже неодноразового одягала і виконане воно у яскравий принт.

Образ королева доповнила набором прикрас з діамантами та смарагдами, невеликим клатчем у руці і босоніжками на високих підборах. Волосся Максима зібрала у низький пучок, а також зробила яскравий макіяж.

Реклама

Королева Максима / © Getty Images

Згідно заяви палацу, цей візит пари спрямований на те, щоб підкреслити широку співпрацю між Суринамом та Королівством Нідерландів, а також тісні зв’язки країн.