Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
105
Час на прочитання
1 хв

Її сукня нагадувала сарі: королева Максима обрала незвичне вбрання для вечірнього концерту

Король та королева провели три дні у Латинській Америці.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Король Віллем-Александр та королева Максима здійснили державний візит до Суринаму і ввечері, 2 грудня, щоб подякувати президентці країни Дженніфер Гірлінгс-Саймонс за гостинність влаштували культурний виступ у театрі в столиці країни Парамарібо. Нідерландська співачка та авторка пісень Сабріна Старке, яка народилася в Суринамі, виконала пісні зі свого репертуару разом із місцевими музикантами.

Король Віллем-Александр та королева Максима / © Getty Images

Король Віллем-Александр та королева Максима / © Getty Images

Для цього вишуканого вечора королева вирішила обрати сукню від Jantaminiau, яка за дизайном нагадувала сарі. Це було яскраве вбрання з накидкою на одне плече, яке Максима вже неодноразового одягала і виконане воно у яскравий принт.

Образ королева доповнила набором прикрас з діамантами та смарагдами, невеликим клатчем у руці і босоніжками на високих підборах. Волосся Максима зібрала у низький пучок, а також зробила яскравий макіяж.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Згідно заяви палацу, цей візит пари спрямований на те, щоб підкреслити широку співпрацю між Суринамом та Королівством Нідерландів, а також тісні зв’язки країн.

Красиві образи королеви Максими (48 фото)

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Король Віллем-Олександр та королева Максима на коронації / © Associated Press

Король Віллем-Олександр та королева Максима на коронації / © Associated Press

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима / © Associated Press

Королева Максима / © Associated Press

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима і король Вллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима і король Вллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима і король Вллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима і король Вллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима і королева Летиція / © Getty Images

Королева Максима і королева Летиція / © Getty Images

Королева Максима і король Віллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима і король Віллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
105
Наступна публікація

