Зимовий хитрик: як захистити садові вазони від тріщин

як захистити садові вазони від тріщин / © Associated Press

Реклама

Саме вазони, кашпо, садові чаші та декоративні ємності найчастіше страждають узимку. Вони тріскають, кришаться та руйнуються, особливо якщо зроблені з каменю чи цементу. А якщо це ще й антикварні речі — ризик подвійний.

Видання Martha Stewart розповіло про техніку, яка допомагає зберегти садові ємності цілими до весни. Цей метод простий, бюджетний та водночас напрочуд елегантний.

Чому тріскають вазони

Волога потрапляє всередину матеріалу. Під час морозу вона замерзає та розширюється. Це створює мікротріщини, які з кожною відлигою стають більшими. Як результат — улюблений вазон навесні має такий вигляд, ніби пережив маленький апокаліпсис.

Реклама

Дієвий хитрик

Ця процедура має стати частиною щорічного зимового догляду.

Закрийте верх контейнера. Спочатку отвір кожного вазона накрийте шматком фанери, вирізаним точно за розміром. Так у контейнер не потраплятиме сніг і дощова вода. Обмотайте контейнер пластиком. Навколо всього горщика обмотайте шар пластику. Він працює як водостійка основа, яка не дає волозі проникнути у матеріал. Красивий та екологічний фінальний шар — мішковина. Далі на черзі — повне укриття мішковиною зверху донизу. Мішковина доступна, біорозкладна, а її текстура настільки красива, що вкриті нею вазони нагадують артоб’єкти. Мішковину часто повторно можна використовувати кілька сезонів. Ручне зшивання для щільного укриття. Краї пришийте джутовою ниткою за допомогою спеціальних вигнутих голок завдовжки 12–13 см.

Покриття має бути щільним, щоб тримати форму, та повітропроникним, щоб уникнути конденсату. На один контейнер зазвичай потрібно 20–30 хв.

Чому саме мішковина

Недорога

Біорозкладна

Повітропроникна

Має естетичний вигляд

Після завершення роботи сад матиме вигляд як галерея інсталяцій — акуратні «скульптури» у натуральному текстилі.

Навесні покриття просто знімають, висушують і зберігають у сухому місці. Мішковина витримує кілька сезонів без втрати функціональності.

Реклама

Цей метод — ідеальне поєднання практичності та естетики. Він захищає від морозів і перепадів температур, підходить для каменю, цементу та антикварних контейнерів, не потребує дорогих матеріалів і має винятково стильний вигляд. Це той випадок, коли турбота про сад може бути красивою.