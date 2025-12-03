ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
166
Час на прочитання
1 хв

Королева Летиція з’явилася в нетиповому для монарших осіб образі, який усі захочуть повторити

Вона обрала бездоганний зимовий образ, який підійде багатьом.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Іспанії Летиція вже давно закріпила за собою звання однієї з найстильніших монарших осіб, оскільки не боїться модних експериментів і сучасного стилю. 3 грудня Її Величність відвідала місто Саламанка, щоб головувати на засіданні Королівської ради у справах інвалідів та вручити національні нагороди.

Для появи на заході королева обрала кежуал-образ, у якому особливу увагу привернула її вишнево-червона шкіряна куртка від Mango з ґудзиками, яку вона одягла з водолазкою та вільними штанами в тоненьку смужку. Також королева була у взутті без підборів і завершила лук золотими сережками, легким макіяжем та укладанням — її волосся було просто розпущене та акуратно підкручене в легкі локони.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Куртка королеви з її чіткими лініями та застібкою на ґудзики мала той легкий відтінок шістдесятих, який так пасує Її Величності: розслаблені плечі та короткий фасон. Летиція роками демонструвала, що червоний у всіх його варіаціях є одним з її улюблених кольорів, який вона обирає на найважливіші заходи.

Нижче ви можете побачити підтвердження того, що королева Летиція обожнює червоний, оскільки у її гардеробі дуже багато речей цього відтінку.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
166
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie