Королева Летиція з’явилася в нетиповому для монарших осіб образі, який усі захочуть повторити

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Іспанії Летиція вже давно закріпила за собою звання однієї з найстильніших монарших осіб, оскільки не боїться модних експериментів і сучасного стилю. 3 грудня Її Величність відвідала місто Саламанка, щоб головувати на засіданні Королівської ради у справах інвалідів та вручити національні нагороди.

Для появи на заході королева обрала кежуал-образ, у якому особливу увагу привернула її вишнево-червона шкіряна куртка від Mango з ґудзиками, яку вона одягла з водолазкою та вільними штанами в тоненьку смужку. Також королева була у взутті без підборів і завершила лук золотими сережками, легким макіяжем та укладанням — її волосся було просто розпущене та акуратно підкручене в легкі локони.

Куртка королеви з її чіткими лініями та застібкою на ґудзики мала той легкий відтінок шістдесятих, який так пасує Її Величності: розслаблені плечі та короткий фасон. Летиція роками демонструвала, що червоний у всіх його варіаціях є одним з її улюблених кольорів, який вона обирає на найважливіші заходи.

Нижче ви можете побачити підтвердження того, що королева Летиція обожнює червоний, оскільки у її гардеробі дуже багато речей цього відтінку.

