У пісочному светрі та чорних штанях: який вигляд має королева Летиція в повсякденному житті
Королева Летиція днями завітала до мобільного підрозділу SEPAR, який цього року займається проблемами розладів дихання уві сні.
Ця ініціатива, що просувається Іспанським товариством пульмонології та торакальної хірургії, спрямована на підвищення поінформованості громадськості про важливість повноцінного відпочинку та його прямий зв’язок зі здоров’ям органів дихання.
Королева, яка протягом багатьох років активно підтримує наукові дослідження та соціальні та медичні проєкти, хотіла особисто дізнатися про інструменти та протоколи, які вже впроваджуються для покращення діагностики та лікування цих захворювань.
«Ми хотіли б висловити щиру подяку Її Величності Королеві Летиції за відвідування мобільного відділення SEPAR 2025/26 з лікування порушень дихання уві сні, де вона особисто дізналася від пульмонологів та фахівців з респіраторних захворювань про останні інновації в галузі діагностики, лікування та оцінки. Дякую за ваш інтерес до науки, вашу відкритість та вашу теплоту. Дуже дякую», — написали в Instagram організації та поділилися знімками Летиції з цього візиту.
Королева приїхала одягнена у простий повсякденний одяг: пісочний светр, прямі темні штани та пальто кольору верблюжої вовни, яке вона тримала в руках. Також її образ доповнював довгий шарф у принт на шиї. Летиція розпустила волосся, зробила легкий макіяж і взула класичні чорні черевики на шнурівці.