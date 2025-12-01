“Рускій Львов”: Портников розкрив моторошні плани Путіна на Україну

Віталій Портников / © ТСН.ua

Український публіцист Віталій Портников вважає, що метою Путіна у війні проти України є «зникнення українців» з територій, які він вважає «російськими». Йдеться про всю Україну.

Про це він сказав в інтерв’ю на ютуб-каналі «Кулуари Забєліної».

Портников зауважив, що українці ніколи не могли співіснувати у складі РФ.

«Путін і російські шовіністи XX сторіччя зробили реальний висновок з помилок Російської імперії і Радянського союзу. Російські імперія, Радянський союз готові були залишити українців на українських землях в обмін на позірну лояльність. Але як тільки відбувалася криза в Російській імперії чи Радянському союзі, українці відразу ж шукали можливості до свободи і таким чином повністю руйнували весь імперський організм. Для того, щоб імперія була здоровою, цього не відбувалося, українці мають зникнути з території, яку росіяни вважають російською», — сказав він.

Публіцист зауважив, що Путін хоче, щоб вся територія України стала «російською».

«Як ви розумієте, ця територія, вона буквально охоплює все, що ви бачите на географічних картах. Під час Першої світової війни російські поети писали натхненні, вірші про то, что „мы вернулись в русский Львов, теперь это уже не чужой Лемберг, а древний город Владимира“. Це ж все публікувалося в газетах Російської імперії, не Радянського союзу. Потім вони вирішили, що краще створять українську декорацію і можна буде самих українців якось заспокоїти. Але це, знову таки, з точки зору Путіна була помилка, бо ця Україна в перший вже момент взяла і вийшла зі складу Радянського союзу», — наголосив Віталій Портников.

Нагадаємо, Віталій Портников вважає, що російський диктатор Путін не планує погоджувати на мирну угоду та закінчення війни проти України.