56
1 хв

День ангела 1 грудня: кого та як вітати з іменинами

1 грудня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 1 грудня, день ангела

Який сьогодні, 1 грудня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 1 грудня

1 грудня 2025 року привітайте з іменинами Антона, Дмитра.

Антон — латинське походження, означає “вступати в бій”. В дитинстві хоробрий, прагне самовизнання та лідерства. В дорослому віці стає терплячим, схильним до самопожертви заради друзів.

Дмитро — давньогрецьке ім’я, перекладається як “присвячений Деметрі”. В дитинстві спокійний, надійний, хоча інколи діє імпульсивно. В дорослому віці стає працьовитим, дипломатичним, не бачачи перешкод йде до мети.

День ангела 1 грудня — душевні привітання в прозі

День ангела 1 грудня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій оберіг завжди був поруч, охороняв твоє серце від тривог і наповнював дні світлом, радістю та душевним теплом.

З днем ангела! Нехай твій ангел-хранитель завжди веде тебе правильним шляхом, дарує здоров’я, мир у душі та безмежне натхнення для щасливого життя.

Вітаю з твоїм святом! Бажаю, щоб у кожному дні була частинка добра, удачі та любові, а твій ангел-хранитель оберігав від будь-яких негараздів.

З днем ангела! Хай твоє життя буде наповнене світлом і теплом, а твій ангел-хранитель завжди підказує правильні рішення та дарує спокій і гармонію.

Вітаю тебе з особливим днем! Бажаю, щоб ангел-хранитель завжди був поруч, дарував сили, оберігав від прикрощів і наповнював серце радістю та вірою у прекрасне.

