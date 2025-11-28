- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 14
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на 1 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Після вихідних долар та євро зростуть у вартості.
Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 1 грудня. Долар додав 7 коп. Євро зросло на 2 коп. Польський злотий втратив 1 коп.
Про це йдеться на сайті Нацбанку.
Курс долара
1 долар США — 42,26 (+7 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,89 (+2 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,53 (-1 коп.)
