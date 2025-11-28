ТСН у соціальних мережах

Курс валют на 1 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Після вихідних долар та євро зростуть у вартості.

Олена Капнік
Олена Капнік
Курс валют.

НБУ встановив курс валют на понеділок, 1 грудня. / © Getty Images

Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 1 грудня. Долар додав 7 коп. Євро зросло на 2 коп. Польський злотий втратив 1 коп.

Про це йдеться на сайті Нацбанку.

Курс долара

  • 1 долар США — 42,26 (+7 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 48,89 (+2 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,53 (-1 коп.)

Як повідомлялося, 2026-го в Україні зросте прожитковий мінімум для різних категорій населення. Згідно з проєктом Держбюджету, загальний показник має становити 3209 грн.

