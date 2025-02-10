Курс валют в Україні: "доларопад" набирає силу – чого очікувати далі

Пропозиція валюти як на міжбанківському, так і на готівковому ринках збільшилася, а от покупців стало менше, кажуть експерти.

Долар продовжує швидко дешевшати, середній курс уже впав нижче за 42 гривні у продажу за одиницю, місяць тому було на гривню більше. Схоже, що ті, хто у січні на хвилі паніки віддав перевагу дорогому долару, а не дешевій гривні, тепер чухають потилицю – навіщо?

Низхідний тренд набирає силу попри розрахунки аналітиків, котрі вважали, що 42 грн/долар – це межа, дешевше не буде, бо Нацбанк не допустить. Ще одна новина – численні прогнози про можливий паритет долара і євро, бо європейська валюта останнім часом дешевшає до американської.

Які невраховані чинники змогли так потужно зміцнити гривню, чого очікувати від курсу до середини лютого, що наразі вигідніше – долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на тижні від 10 до 16 лютого;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, на тижні від 3 до 9 лютого середній курс готівкового долара пішов униз із середи, 5 лютого. Він швидко пробив позначку у 42 грн/долар у продажу і на неділю, 9 лютого, зупинився на 41,79 грн/долар (-30 коп.). Востаннє американська валюта коштувала так дешево майже 5 місяців тому – у вересні 2024 року. Курс купівлі 9 лютого зупинився на 41,28 грн/долар (-22 коп. за тиждень).

Найвища ціна продажу долара була 42 грн (-35 коп. за тиждень), найнижча – 41,50 грн/долар (-36 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,45 грн (-35 коп.).

Готівковий євро весь минулий тиждень також дешевшав. На неділю, 9 лютого, середній курс знизився до 43,55 (-30 коп. за тиждень) і 42,87 (-15 коп. за тиждень) грн/євро відповідно у продажу і купівлі.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, з понеділка по п’ятницю, 3-7 лютого, середній курс долара у продажу впав до 41,67 грн/долар (-26 коп.). Однак на вихідних, коли банки не працюють, міняйла підняли курс до 41,75 грн/долар (+8 коп.) Курс купівлі знизився за тиждень до 41,60 грн (-30 коп.).

Євровалюта у нелегалів після тижня стабільного низхідного тренду знову демонструвала злети і падіння, особливо у купівлі. У продажу курс євро коливався від 43,95 до 43,40 грн за одиницю, а на неділю, 9 лютого, встановився на рівні 43,55 грн/євро (-40 коп. за тиждень). У купівлі коливання були помітнішими: від 43,70 до 41,60 (!) грн/євро (4 лютого), тобто в цей день міняйла хотіли придбати євровалюту майже по ціні долара. На 9 лютого курс купівлі заспокоївся на 43,40 грн/євро (-30 коп. за тиждень).

Нацбанк протягом тижня зміцнив гривню до долара ще на 26 коп., на понеділок, 10 лютого, офіційний курс встановлено на рівні 41,47 грн/долар. Це, до слова, мінімальний рівень курсу долара з 9 грудня минулого року.

Офіційний курс євро протягом минулого тижня мінявся по днях за схемою "вниз-вгору-вгору-вниз-вгору" і на понеділок, 10 лютого, регулятор встановив курс 43,03 грн/євро (-29 коп. за тиждень).

Співвідношення долар/євро залишилось на рівні 1,04 долара за євро.

Експерти вважають, що долар і євро продовжили дешевшати завдяки суто ринковим чинникам: за останні три тижні суттєво збільшилась пропозиція валюти як на міжбанківському, так і на готівковому ринках. А от покупців, навпаки, помітно поменшало.

"На міжбанку пропозиція валюти залишається підвищеною, а попит стабільним, курс безготівкового долара – 41,46-41,49 грн, це на 20 коп. нижче, ніж тиждень тому, – говорить Андрій Шевчишин. – За останні дні дефіцит валюти знизився до 32 млн доларів. З такими темпами інтервенції НБУ зменшаться до рівня 750 млн доларів у місяць, що для регулятора після багатомільярдних продажів валюти на ринку у листопаді, грудні і січні просто дріб'язок. Готівковий ринок поводить себе інакше. Пропозиція валюти збільшилась на 13% у порівнянні з попереднім тижнем, а попит – лише на 1%. Продавці не витримали, боячись, що надалі буде ще дешевше. А покупці, навпаки, стали обережнішими, якщо згадати ажіотаж у середині січня і зростання курсу до 43 грн за готівковий долар у продажу. Можливо, і вільної гривні на руках поменшало, хоча курс зараз привабливий".

Чого очікувати від курсу валют

За словами Андрія Шевчишина, наприкінці січня та на початку лютого традиційно буває сезонне зміцнення гривні, але в умовах війни сезонні тренди деформовані. Тому, на його думку, значне зміцнення гривні можна пояснити не лише сезонністю, а й впливом керування у ручному режимі.

"Можливо, все наразі пояснюється ринковими коливаннями, діловим та кон'юнктурним циклом, заведенням грошей під зарплати, інвестиціями, достатністю валюти на внутрішньому ринку при охолодженні попиту, бо гривні недостатньо, – аналізує Андрій Шевчишин. – Та дисбаланси нікуди не ділися. І вони в ручному режимі зараз можуть бути стримані, але проявляться пізніше. Стосовно поточного тижня, то при прогнозі візьмемо до уваги сезонний тренд. Він уже має закінчитися, курс стабілізується, можливо, матимемо незначне подорожчання долара".

Олег Пендзин також прогнозує зростання курсу долара на поточному тижні, але з інших причин.

"Після 10 лютого побачимо подорожчання долара, бо Міністерству фінансів учергове потрібно буде якомога вигідніше продати на міжбанку валюту із зарубіжної фінансової допомоги для забезпечення бюджетних виплат, – пояснив Олег Пендзин. – Орієнтовний курс на міжбанку може зрости до 42 грн/долар, а готівковий – вище 42 грн".

Андрій Забловський не виключає, що на початку тижня гривня ще може незначно зміцнитися, але тільки на міжбанківському ринку.

"На готівковому ринку курс залишиться практично стабільним, тому що попит у фізичних осіб зараз невеликий. Тобто курс продажу долара триматиметься в коридорі від 41,5 до 42 грн, курс купівлі – на 40-60 коп. нижче", – уточнив експерт.

Продавати чи купувати валюту

Андрій Шевчишин вважає, що зараз вдалий час купувати готівкові долари, тому що курс вигідний. А от щодо євро ситуація інша. На його думку, євровалюта ще може здешевшати, якщо США, як обіцяє їх президент, справді впровадять мито на європейські товари. Тоді для ЄС одним із засобів пом’якшити негативні наслідки може стати здешевлення євровалюти аж до паритету з доларом. Бо, як відомо, чим дешевша валюта країни, тим дешевші її товари за кордоном.

"Тому з купівлею євро як інструменту для інвестицій поки варто зачекати", – радить експерт.

Такої ж думки і Андрій Забловський.

"Економічна теорія вчить: валюту треба купувати коли вона дешевшає, а продавати коли дорожчає. Тому не варто зараз продавати валюту без крайньої необхідності, – наголосив Андрій Забловський. – Щодо паритету долара і євро: він цілком можливий, та у найближчий час навряд чи станеться. Але в нинішніх умовах чекати прибутку від купівлі доларів чи євро за рахунок зростання курсу доведеться, як мінімум, до кінця року. І дохід буде меншим, ніж від гривневих фінансових інструментів".

Тобто на цей момент заробити швидкі гроші, тобто протягом одного-трьох місяців, реально лише на гривні.

За словами Олега Пендзина, це можуть бути облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), дохідність яких осягла 17% річних і депозити в банках.

"Відсотки про гривневих вкладах збільшились, є банки, які пропонують навіть 17% річних на депозити тривалістю 100 днів, – уточнив Олег Пендзин. – Для невеликих сум, від 1000 гривень, дохідність, як правило, 14-15%. Та нагадаю, банківські вклади, на відміну від ОВДП, обкладаються податком на прибуток і військовим збором. Тобто з кожної заробленої гривні доведеться віддати у держбюджет 23 копійки".

За даними Нацбанку, депозити залишаються найпопулярнішим засобом для примноження заощаджень. Станом на 1 січня 2025 року обсяг гривневих коштів клієнтів у банках сягнув 1,907 трлн грн, з яких 793 млрд грн (майже 42%) розміщено на рахунках фізичних осіб, а 1,114 трлн грн – на рахунках бізнесу. За рік кошти населення в банках зросли на 82 млрд грн (+12%).

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