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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
319
Час на прочитання
2 хв

День ангела 19 жовтня: кого та як вітати з іменинами

19 жовтня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який день ангела 19 жовтня

Який день ангела 19 жовтня / © pexels.com

Хто святкує день ангела 19 жовтня

19 жовтня 2026 року привітайте з іменинами Дмитра, Івана, Леонтія, Сергія, Фелікса.

Дмитро — давньогрецьке походження, означає «присвячений Деметрі». В дитинстві енергійний, комунікабельний. В дорослому віці стає товариським, відданим.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Леонтій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «левиний». В дитинстві вольовий, має сильний дух. В дорослому віці стає відповідальним, педантичним.

Сергій — латинське походження, означає «знатний». В дитинстві боязкий, добрий. В дорослому віці стає справедливим, чесним.

Фелікс — латинське ім’я, перекладається як «успішний». В дитинстві активний, рухливий. В дорослому віці стає обережним, закритим.

День ангела 19 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 19 жовтня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 19 жовтня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч, оберігав від негараздів і допомагав знаходити правильний шлях. Нехай у житті буде більше щасливих моментів, щирих людей і здійснених мрій.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай кожен день приносить радість, душевний спокій і приємні новини. Бажаю міцного здоров’я, добробуту, любові та невичерпної енергії для здійснення всього задуманого.

***

З Днем ангела! Бажаю світла й тепла в серці, гармонії в душі та миру в житті. Нехай ангел-охоронець захищає від усього лихого, підтримує у складні хвилини та веде назустріч щастю.

***

Вітаю з іменинами! Нехай доля дарує багато приводів для усмішок, поруч завжди будуть рідні й надійні люди, а кожен новий день відкриває добрі можливості. Бажаю здоров’я, любові, достатку та здійснення найзаповітніших бажань.

***

Прийми найщиріші вітання з Днем ангела! Бажаю, щоб небесний покровитель завжди тримав над тобою своє крило, захищав від труднощів і дарував надію. Нехай у домі панують затишок і добробут, а в серці — любов, віра та радість.

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