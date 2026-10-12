День кадровика в Україні: найкращі привітання та теплі побажання

Привітання з Днем кадровика / © pexels.com

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День кадровика — чудова нагода подякувати фахівцям кадрової служби за відповідальність, уважність і терпіння. Зібрали красиві та щирі привітання, які можна надіслати колегам і знайомим або використати для святкової листівки.

Красиві привітання з Днем кадровика у прозі

Щиро вітаю з Днем кадровика! Бажаю, щоб робочі справи вирішувалися легко, документи завжди були в ідеальному порядку, а колеги цінували вашу працю. Нехай професійні успіхи надихають рухатися вперед, а кожен день приносить приємні новини, повагу та гарний настрій. Здоров’я, добробуту, миру і здійснення бажань!

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Вітаю з професійним святом! Нехай у роботі буде менше складних ситуацій і більше вдячних людей. Бажаю витримки, натхнення, чудових колег, цікавих професійних завдань та гідної винагороди за вашу працю. Нехай кар’єра впевнено йде вгору, а після роботи завжди залишається достатньо часу для себе та близьких.

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З Днем кадровика! Бажаю ніколи не втрачати професійного запалу, легко знаходити спільну мову з людьми та завжди ухвалювати правильні рішення. Нехай робочі будні минають спокійно, керівництво цінує ваші старання, а колектив дарує лише позитивні емоції.

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Прийміть щирі вітання з Днем кадровика! Бажаю професійного розвитку, успішних проєктів, доброзичливих колег та якомога менше термінових завдань. Нехай ваша уважність і відповідальність завжди отримують заслужене визнання. Добробуту, родинного затишку, міцного здоров’я та мирного неба!

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Вітаю з Днем працівника кадрової служби! Нехай ваша непроста, але надзвичайно важлива робота приносить задоволення та відкриває нові можливості. Бажаю мудрості у рішеннях, терпіння у складних ситуаціях та людей поруч, з якими приємно працювати. Нехай успіх супроводжує в усіх професійних і особистих справах!

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З професійним святом! Бажаю, щоб у документах завжди панував порядок, у колективі — взаєморозуміння, а в житті — гармонія. Нехай робочий день приносить не лише нові завдання, а й приводи пишатися результатами своєї праці. Щастя, здоров’я, достатку та нових професійних перемог!

Листівки в День кадровика

Листівки в День кадровика / © ТСН

Листівки в День кадровика / © ТСН

Листівки в День кадровика / © ТСН

Короткі привітання з Днем кадровика для SMS та месенджерів

З Днем кадровика! Бажаю успіхів у роботі, чудового колективу, вдячних людей і професійного зростання!

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Вітаю з професійним святом! Нехай документи будуть у порядку, дедлайни — нестрашними, а робочі дні — легкими та продуктивними!

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З Днем кадровика! Бажаю терпіння, натхнення, кар’єрних перемог, гідної зарплати та чудового настрою!

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Щиро вітаю! Нехай робота приносить задоволення, колеги — приємні емоції, а життя — безліч приводів усміхатися.

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З професійним святом! Бажаю поменше паперової роботи, побільше вдячності та лише приємних кадрових рішень!

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З Днем кадровика! Нехай усі вакансії швидко закриваються, працівники будуть відповідальними, а керівництво завжди цінує вашу працю!

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Вітаю! Бажаю професійних успіхів, гармонії, достатку та невичерпної енергії. Нехай робота буде в радість!

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Зі святом кадровика! Нехай у справах панує порядок, у колективі — повага, а вдома — тепло та затишок.

Прикольні привітання з Днем кадровика

З Днем кадровика! Бажаю, щоб кандидати приходили вчасно, співробітники не губили документи, керівництво погоджувало все з першого разу, а слово «терміново» траплялося якомога рідше!

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Нехай кадрові документи самі знаходять потрібну папку, працівники пам’ятають про всі необхідні заяви, а робочий телефон після завершення робочого дня загадково перестає дзвонити. З Днем кадровика!

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Бажаю, щоб у вашій роботі було все за планом: ідеальні кандидати, задоволені співробітники, спокійне керівництво та жодних несподіванок за п’ять хвилин до кінця робочого дня. Зі святом!

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З Днем кадровика! Нехай єдиною причиною затриматися після роботи буде святковий торт від вдячних колег. Успіхів, терпіння та чудового настрою!

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