Яке церковне свято в Україні 11 жовтня

Церковне свято 11 жовтня / © pexels.com

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11 жовтня (24 жовтня), в православному календарі день пам’яті апостола Филипа, диякона. Филип жив у I столітті та належав до першої християнської громади в Єрусалимі. Його ім’я вперше згадується у шостому розділі «Діянь апостолів».

У той час кількість християн швидко зростала, і в громаді виникла суперечка через розподіл щоденної допомоги вдовам. Щоб апостоли могли більше часу присвячувати молитві та проповіді, громада обрала сімох чоловіків, яким доручили піклуватися про ці практичні справи.

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Серед них були Стефан, Филип, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен і Миколай з Антіохії. Саме цих сімох у християнській традиції часто вважають першими дияконами, хоча безпосередньо в цьому уривку «Діянь» вони так не названі.

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Після обрання апостоли помолилися та поклали на них руки.

Після загибелі Стефана в Єрусалимі почалися переслідування християн. Багато вірян залишили місто й вирушили в інші місцевості. Серед них був і Филип.

Він прийшов до Самарії та почав проповідувати там Христа. Згідно з «Діяннями апостолів», його проповідь супроводжувалася зціленнями, а багато самарян прийняли хрещення.

Ця подія мала особливе значення для раннього християнства. Самаряни та юдеї мали давні релігійні суперечності, однак проповідь Филипа показала, що нова віра виходить за межі однієї громади чи народу.

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Пізніше до Самарії прибули апостоли Петро та Іван.

Один із найвідоміших епізодів життя Филипа — його зустріч з ефіопським вельможею.

У «Діяннях апостолів» розповідається, що ангел Господній наказав Филипові вирушити на дорогу, яка вела з Єрусалима до Гази. Там він зустрів високопоставленого чиновника ефіопської цариці Кандакії, який повертався з Єрусалима та дорогою читав книгу пророка Ісаї.

Филип підійшов до його колісниці й запитав, чи розуміє той прочитане. Чоловік відповів, що потребує когось, хто пояснив би йому текст.

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Тоді Филип розтлумачив уривок із книги Ісаї та розповів йому про Ісуса. Побачивши воду біля дороги, вельможа захотів охреститися. Филип здійснив хрещення, після чого, за біблійною розповіддю, Дух Господній забрав його звідти, а новонавернений продовжив свій шлях.

Цей епізод став одним із символів поширення християнства за межами Юдеї.

Церковне свято 11 жовтня — день пам’яті преподобного Теофана, єпископа Нікейського

Теофан народився в другій половині VIII століття. За церковним переданням, його батьків звали Іона та Анна. Вони дали синам Теофану та Феодору добру освіту й виховували їх у християнській вірі.

Брати обрали чернече життя і вступили до монастиря святого Сави Освяченого поблизу Єрусалима. Там Теофан присвятив себе молитві, вивченню Святого Письма та богослов’я.

Згодом він був висвячений на священника.

Життя Теофана припало на період іконоборства у Візантійській імперії. Прихильники цієї течії виступали проти релігійного шанування ікон, а імператорська влада в окремі періоди переслідувала тих, хто захищав їх використання у християнському богослужінні.

Єрусалимський патріарх направив Теофана та його брата Феодора до Константинополя, де вони мали виступити на захист шанування ікон.

Брати відкрито відстоювали свою позицію, через що зазнали переслідувань. Їх ув’язнювали, допитували та відправляли у заслання.

Однак навіть після цього вони не відмовилися від своїх переконань.

Особливо тяжкі переслідування припали на час правління візантійського імператора Феофіла, який був противником іконошанування.

За церковним житієм, Теофана та Феодора привели на суд, де від них вимагали відмовитися від захисту ікон. Після відмови братів жорстоко покарали.

На їхніх обличчях розпеченими голками або залізом, за різними версіями переказу, накреслили глузливі віршовані рядки. Саме через це братів почали називати Начертаними.

Це покарання мало не лише завдати фізичного болю, а й публічно принизити їх. Проте у християнській традиції воно, навпаки, стало символом їхньої стійкості.

Після катувань братів знову відправили у заслання.

Після відновлення іконошанування Теофан був поставлений єпископом Нікеї — одного з найважливіших християнських центрів Візантійської імперії.

Так людина, яка протягом багатьох років зазнавала переслідувань за свої релігійні переконання, стала очільником великої церковної громади.

На єпископській кафедрі Теофан продовжував служіння Церкві та займався літературною діяльністю.

Церковне свято в Україні 11 жовтня за старим календарем

За старим календарем 11 жовтня в Україні вшановують пам’ять преподобного Харитона Сповідника. За церковним переданням, Харитон постраждав під час гонінь на християн, однак залишився живим, тому отримав найменування Сповідника. Згодом він оселився в Палестині, де провадив суворе чернече життя та заснував кілька монастирів. Його вважають одним із засновників палестинського чернецтва.

Прикмети 11 жовтня

Народні прикмети 11 жовтня / © pexels.com

Якщо зайці ще не змінили хутро на біле — зима прийде пізно.

Птахи літають низько над землею — чекали на ранню та холодну зиму.

Низько пливуть важкі хмари — незабаром похолодає.

Що не можна робити 11 жовтня

За давніми повір’ями, 11 жовтня не годиться проводити без справ і відкладати роботу на потім. Апостола Филипа в народній традиції пов’язували зі старанністю та допомогою ближнім, тому цього дня особливо засуджували ледарювання. Вірили, що пасивність може принести життєві негаразди, а занедбана й неприбрана оселя — стати перешкодою для добробуту та достатку в родині.

Що можна робити 11 жовтня

У народній традиції 11 жовтня відоме як Филипів день, адже цієї дати також вшановують пам’ять апостола Филипа. Здавна вважалося, що цього дня варто приділити увагу домашнім справам: навести лад у помешканні, перебрати речі та позбутися зайвого. Так господарі готували свою оселю до наближення холодів і намагалися увійти в зимовий період із чистим та впорядкованим домом.

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