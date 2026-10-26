ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
70
Час на прочитання
1 хв

«Час приймати рішення»: Трамп заговорив про нові атаки на Іран

Разом з тим голова Білого дому сказав про можливість укласти мирну угоду.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
США та Іран

США та Іран / © depositphotos.com

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтону настав час визначитися з подальшими діями щодо Ірану — домовлятися з Тегераном чи поновлювати військові удари.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами Трампа, Сполучені Штати не збираються брати участь у безрезультатних переговорах і не мають наміру грати в ігри.

«Мені треба прийняти рішення: чи довести справу до кінця, що було б дуже легко, чи укласти угоду? Ось і все», — заявив Трамп.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати почали скорочувати військову присутність на базах Близького Сходу та виводити частину дипломатичного персоналу з регіону.

Ми раніше інформували, що Тегеран запропонував Вашингтону план відновлення судноплавства в Ормузькій протоці та повернення до переговорів.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie