- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 70
- Час на прочитання
- 1 хв
«Час приймати рішення»: Трамп заговорив про нові атаки на Іран
Разом з тим голова Білого дому сказав про можливість укласти мирну угоду.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтону настав час визначитися з подальшими діями щодо Ірану — домовлятися з Тегераном чи поновлювати військові удари.
Про це повідомляє Bloomberg.
За словами Трампа, Сполучені Штати не збираються брати участь у безрезультатних переговорах і не мають наміру грати в ігри.
«Мені треба прийняти рішення: чи довести справу до кінця, що було б дуже легко, чи укласти угоду? Ось і все», — заявив Трамп.
Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати почали скорочувати військову присутність на базах Близького Сходу та виводити частину дипломатичного персоналу з регіону.
Ми раніше інформували, що Тегеран запропонував Вашингтону план відновлення судноплавства в Ормузькій протоці та повернення до переговорів.