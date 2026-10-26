«Час приймати рішення»: Трамп заговорив про нові атаки на Іран

США та Іран / © depositphotos.com

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтону настав час визначитися з подальшими діями щодо Ірану — домовлятися з Тегераном чи поновлювати військові удари.

Про це повідомляє Bloomberg.

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За словами Трампа, Сполучені Штати не збираються брати участь у безрезультатних переговорах і не мають наміру грати в ігри.

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«Мені треба прийняти рішення: чи довести справу до кінця, що було б дуже легко, чи укласти угоду? Ось і все», — заявив Трамп.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати почали скорочувати військову присутність на базах Близького Сходу та виводити частину дипломатичного персоналу з регіону.

Ми раніше інформували, що Тегеран запропонував Вашингтону план відновлення судноплавства в Ормузькій протоці та повернення до переговорів.

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