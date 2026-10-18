Яке церковне свято в Україні 25 жовтня

Церковне свято 25 жовтня / © pixabay.com

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25 жовтня (7 листопада), в православному календарі день пам’яті мучеників Маркіяна та Мартирія. Маркіян і Мартирій жили в IV столітті в Константинополі. Вони служили при Константинопольській церкві за часів патріарха Павла Сповідника. Маркіян був читцем, а Мартирій — іподияконом. Обидва вирізнялися побожністю, освіченістю та відданістю християнському вченню.

Святі були близькими до патріарха Павла, який захищав православне вчення про Божество Ісуса Христа. У той час Церква переживала складний період через поширення аріанства — вчення, яке заперечувало повноту Божества Сина Божого. Релігійні суперечки супроводжувалися політичним тиском, вигнаннями духовенства та переслідуваннями тих, хто залишався вірним православній вірі.

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Коли патріарха Павла усунули від служіння та відправили у вигнання, Маркіян і Мартирій не відмовилися від своїх переконань. Вони продовжували підтримувати православне вчення й залишалися відданими церковному служінню, попри небезпеку.

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Їхня позиція викликала невдоволення противників патріарха. Святим погрожували, намагаючись змусити їх зректися своїх переконань і перейти на бік тих, хто заперечував православне вчення.

Однак Маркіян та Мартирій не піддалися тиску. Вони розуміли, що вірність Христу для них важливіша за особисту безпеку, спокій і земні блага.

За церковним переданням, Маркіяна та Мартирія засудили до страти через їхню непохитну відданість християнській вірі. Їх стратили в Константинополі, імовірно близько 355 року, за правління імператора Констанція II.

Перед смертю святі не зреклися своїх переконань і залишилися вірними Христу до кінця. Їхній подвиг став прикладом духовної стійкості для християн, які переживали переслідування та церковні розколи.

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Після смерті Маркіян і Мартирій були вшановані як святі мученики. Їхню пам’ять зберегла Церква, наголошуючи на мужності, вірності та готовності захищати істину навіть перед обличчям смерті.

Церковне свято в Україні 25 жовтня за старим календарем

За старим календарем 25 жовтня в Україні вшановували пам’ять святих мучеників Прова, Тараха і Андроніка. За церковним переданням, Пров був римлянином, Тарах — уродженцем Сирії, а Андронік походив зі знатної родини. Їх заарештували за сповідування християнства та намагалися змусити зректися віри. Попри катування й погрози, мученики залишилися непохитними та прийняли смерть за Христа.

Прикмети 25 жовтня

Народні прикмети 25 жовтня / © pexels.com

Якщо 25 жовтня морозно — незабаром може настати стійке похолодання.

Якщо йде дощ — очікували сирої та похмурої погоди найближчими днями.

Якщо небо затягнуте хмарами — зима може бути близько.

Що не можна робити 25 жовтня

У цей день також закликають бути милосердними й не залишати без підтримки тих, хто її потребує. Вважається, що допомога ближнім, присвячена світлій пам’яті померлих, має особливе духовне значення. Милостинею можуть бути не лише гроші, а й продукти, конкретна допомога, добре слово або щире побажання. За народними віруваннями, кожен такий прояв доброти Бог бачить і приймає як вияв любові та молитву за тих, кого вже немає серед живих.

Що можна робити 25 жовтня

У народній традиції 25 жовтня відоме як день Дідівських плачів. Цю дату пов’язують із вшануванням померлих і збереженням пам’яті про рідних, які відійшли у вічність. За звичаєм, цього дня відвідують кладовища, наводять лад на могилах близьких, ставлять запалені свічки та звертаються в молитвах до Бога за упокій їхніх душ. Особливо доброю справою вважається впорядкувати занедбане поховання, навіть якщо воно належить незнайомій людині.

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