День ангела 17 жовтня: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 17 жовтня / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 17 жовтня

17 жовтня 2026 року привітайте з іменинами Андрія, Антона, Дем’яна, Йосипа, Леонтія, Олександра.

Андрій — давньогрецьке походження, означає «мужній». В дитинстві відважний, цілеспрямований. В дорослому віці стає рішучим.

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Антон — латинське ім’я, перекладається як «вступати в бій». В дитинстві комунікабельний, дружелюбний. В дорослому віці стає працьовитим.

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Дем’ян — латинське коріння, тлумачиться як «присвячений Дамії». В дитинстві доброзичливий, допитливий. В дорослому віці стає поступливим.

Йосип — давньоєврейське походження, означає «нехай Бог винагородить». В дитинстві впертий, потайливий. В дорослому віці стає успішним.

Леонтій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «левиний». В дитинстві наполегливий, завзятий. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «захисник». В дитинстві сміливий, щирий. В дорослому віці стає відданим.

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День ангела 17 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 17 жовтня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч, оберігав від негараздів і допомагав знаходити правильний шлях. Нехай у житті буде більше щасливих подій, добрих людей і приводів для усмішки.

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай ангел-охоронець захищає тебе від усього лихого, дарує сили у складні хвилини та веде назустріч мріям. Бажаю міцного здоров’я, душевного тепла, любові та здійснення найзаповітніших бажань.

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З Днем ангела! Бажаю миру в серці, затишку в домі та гармонії в душі. Нехай кожен день приносить добрі новини, приємні зустрічі й маленькі дива, а поруч завжди будуть люди, які люблять і цінують тебе.

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Вітаю з іменинами! Нехай твій ангел завжди тримає тебе під своїм крилом, відводить біди та допомагає долати будь-які труднощі. Бажаю світлої долі, невичерпної енергії, достатку, щирого кохання та багато щасливих років.

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У День ангела бажаю тобі особливого небесного захисту та Божого благословення. Нехай у житті панують добро, любов і спокій, усі починання завершуються успіхом, а кожен новий день дарує надію, натхнення та радість.

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