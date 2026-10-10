ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
308
Час на прочитання
2 хв

День ангела 17 жовтня: кого та як вітати з іменинами

17 жовтня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Який день ангела 17 жовтня

Який день ангела 17 жовтня / © pexels.com

Хто святкує день ангела 17 жовтня

17 жовтня 2026 року привітайте з іменинами Андрія, Антона, Дем’яна, Йосипа, Леонтія, Олександра.

Андрій — давньогрецьке походження, означає «мужній». В дитинстві відважний, цілеспрямований. В дорослому віці стає рішучим.

Антон — латинське ім’я, перекладається як «вступати в бій». В дитинстві комунікабельний, дружелюбний. В дорослому віці стає працьовитим.

Дем’ян — латинське коріння, тлумачиться як «присвячений Дамії». В дитинстві доброзичливий, допитливий. В дорослому віці стає поступливим.

Йосип — давньоєврейське походження, означає «нехай Бог винагородить». В дитинстві впертий, потайливий. В дорослому віці стає успішним.

Леонтій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «левиний». В дитинстві наполегливий, завзятий. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «захисник». В дитинстві сміливий, щирий. В дорослому віці стає відданим.

День ангела 17 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 17 жовтня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 17 жовтня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч, оберігав від негараздів і допомагав знаходити правильний шлях. Нехай у житті буде більше щасливих подій, добрих людей і приводів для усмішки.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай ангел-охоронець захищає тебе від усього лихого, дарує сили у складні хвилини та веде назустріч мріям. Бажаю міцного здоров’я, душевного тепла, любові та здійснення найзаповітніших бажань.

***

З Днем ангела! Бажаю миру в серці, затишку в домі та гармонії в душі. Нехай кожен день приносить добрі новини, приємні зустрічі й маленькі дива, а поруч завжди будуть люди, які люблять і цінують тебе.

***

Вітаю з іменинами! Нехай твій ангел завжди тримає тебе під своїм крилом, відводить біди та допомагає долати будь-які труднощі. Бажаю світлої долі, невичерпної енергії, достатку, щирого кохання та багато щасливих років.

***

У День ангела бажаю тобі особливого небесного захисту та Божого благословення. Нехай у житті панують добро, любов і спокій, усі починання завершуються успіхом, а кожен новий день дарує надію, натхнення та радість.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie