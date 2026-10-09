Чи підвищать пенсії 2027 року: нардепка пояснила

Пенсія

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У проєкті держбюджету України на 2027 рік видатків на соціалку заклали понад 540 мільярдів гривень — це одразу на 72 мільярди більше, ніж торік. Утім, навіть із додатковими мільярдами урядовці поки не дають чіткої відповіді, чи чекати українцям підвищення пенсій.

Про це в ефірі «День.LIVE» повідомила народна депутатка від партії «Слуга народу» Ірина Борзова.

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Соціальні виплати у 2027 році: скільки грошей заклали в бюджет

За словами народної обраниці, через повномасштабну війну кількість громадян, які потребують соціальної підтримки, постійно зростає. На сьогодні в Україні зареєстровано майже 10 мільйонів пенсіонерів, 4,7 мільйона внутрішньо переміщених осіб, понад 3 мільйони людей з інвалідністю (що на 600 тисяч більше, ніж торік), 230 тисяч дітей з інвалідністю та понад 2 мільйони ветеранів і ветеранок.

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Розподіл передбачених проєктом бюджету коштів за основними напрямами:

292 млрд грн — на пенсійні виплати.

46 млрд грн — на підтримку внутрішньо переміщених осіб.

38 млрд грн — на програми підтримки дітей та їхніх родин.

Понад 23 млрд грн — на допомогу дітям з інвалідністю.

«Чи буде підвищення пенсії, на жаль, ми не можемо гарантувати на 2027 рік, тому що важливо сьогодні забезпечити насправді стабільність», — зазначила Ірина Борзова.

Водночас у 2027 році збережуть виплати при народженні дитини, «Пакунок малюка» та «Пакунок школяра», а також підтримку багатодітних і малозабезпечених родин. Крім того, виплати для дітей з інвалідністю мають зрости майже у 2,5 раза, заклали гроші й на допомогу дорослим із інвалідністю.

«І більше ніж 4 млн внутрішньопереміщених осіб яким вже дуже важко. П’ятий рік передбачено 46 млрд. Чи це великі кошти? В загальному розмірі для країни це великі кошти. Зрозуміло, якщо ми будемо говорити за виплати, то вони не є тими, на які сьогодні ВПО можуть прожити. Але можемо констатувати і говорити про те, що на 2027 рік на соціальні видатки передбачено більше», — підсумувала народна депутатка.

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Пенсія в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні вже наступного року частині пенсіонерів можуть урізати виплати. Йдеться про так звані спеціальні пенсії, розмір яких перевищує 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.

Раніше ми писали, що тисячі українців можуть залишитися без пенсії по інвалідності вже у жовтні 2026 року. Причина — не нові закони, а звичайні помилки: пропущений медичний огляд, відсутній документ або кілька місяців без страхового стажу.

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