Повысят ли пенсии 2027 года: нардеп объяснила

Пенсия

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В проекте госбюджета Украины на 2027 год расходов на социалку заложили более 540 миллиардов гривен — это сразу на 72 миллиарда больше, чем в прошлом. Впрочем, даже с дополнительными миллиардами чиновники пока не дают четкого ответа, ждать ли украинцам повышение пенсий.

Об этом в эфире «День.LIVE» сообщила народная депутат от партии «Слуга народа» Ирина Борзова.

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Социальные выплаты в 2027 году: сколько денег заложили в бюджет

По словам народной избранницы, из-за полномасштабной войны количество граждан, нуждающихся в социальной поддержке, постоянно растет. На сегодняшний день в Украине зарегистрировано почти 10 миллионов пенсионеров, 4,7 миллиона внутренне перемещенных лиц, более 3 миллионов человек с инвалидностью (что на 600 тысяч больше, чем в прошлом году), 230 тысяч детей с инвалидностью и более 2 миллионов ветеранов и ветеранок.

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Распределение предусмотренных проектом бюджета средств по основным направлениям:

292 млрд грн — на пенсионные выплаты.

46 млрд грн — в поддержку внутренне перемещенных лиц.

38 млрд грн — на программы поддержки детей и их семей.

Более 23 млрд грн — в помощь детям с инвалидностью.

«Будет ли повышение пенсии, к сожалению, мы не можем гарантировать на 2027 год, потому что важно сегодня обеспечить действительно стабильность», — отметила Ирина Борзова.

В 2027 году сохранят выплаты при рождении ребенка, «Упаковка малыша» и «Упаковщик школьника», а также поддержку многодетных и малообеспеченных семей. Кроме того, выплаты для детей с инвалидностью должны вырасти почти в 2,5 раза, заложили деньги и в помощь взрослым с инвалидностью.

«И более 4 млн внутриперемещенных лиц которым уже очень тяжело. Пятый год предусмотрено 46 млрд. Это большие средства? В общем размере для страны это огромные средства. Разумеется, если мы будем говорить о выплатах, то они не те, на которые сегодня ВПЛ могут прожить. Но можем констатировать и говорить о том, что на 2027 год на социальные расходы предусмотрено больше», — подытожила народная депутат.

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Пенсия в Украине — последние новости

Напомним, в Украине уже в следующем году части пенсионеров могут урезать выплаты. Речь идет о так называемых специальных пенсиях, размер которых превышает 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц.

Ранее мы писали, что тысячи украинцев могут остаться без пенсии по инвалидности уже в октябре 2026 года. Причина — не новые законы, а обычные ошибки: пропущенное медицинское освидетельствование, отсутствует документ или несколько месяцев без страхового стажа.

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