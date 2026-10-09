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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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В Южной Америке к власти снова пришел Гитлер

45-летний Гитлер Муссолини Симеон Флорес баллотировался на пост мэра небольшого горного округа на севере Перу.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Перу

Перу / © Pixabay

В Перу мужчина по имени Гитлер Муссолини Симеон Флорес победил на местных выборах и стал мэром небольшого горного округа Керопалка. Он опередил ближайшего соперника всего на 25 голосов. При этом это не первый случай, когда в Перу на политическую должность избирают человека с именем Гитлер.

Об этом сообщает Euronews.

45-летний Гитлер Муссолини Симеон Флорес баллотировался на пост мэра Керопалки в департаменте Уануко на севере Перу от левоцентристской партии «Аора Насьон» (Ahora Nación).

Согласно официальным результатам, он набрал 229 голосов — 34,5% от всех 663 действительных бюллетеней. Его ближайший соперник Гаспар Бенильде Осорио Самбрано, представитель партии «Народное обновление Перу» (Popular Renewal Peru), набрал 204 голоса, или 30,8%.

Керопалка — небольшой округ в провинции Лаурикоча, население которого, по данным на 2024 год, составляет чуть более 730 человек. Помимо политической деятельности, Симеон Флорес возглавляет инвестиционную группу Simeon Sac в городе Пилько-Марка того же департамента.

Выборы прошли в рамках общенационального голосования по выборам в региональные и муниципальные органы власти в Перу.

Гитлер — не первый в перуанской политике

Гитлер Муссолини Симеон Флорес — не первый перуанец с таким именем, занявший выборную должность. Ранее мэром другого небольшого андского городка Юнгар был Гитлер Альба, представитель правоцентристской партии «Мы — Перу». Он занимал эту должность с 2011 по 2014 год.

В 2018 году Альба вновь баллотировался на местных выборах, несмотря на попытку его соперника Леннина Владимира Родригеса Вальверде оспорить законность его выдвижения. Альба победил, набрав 47,7% голосов.

Во время предвыборной кампании политик называл себя «добрым Гитлером» и использовал лозунги «Гитлер возвращается» и «Гитлер с народом». Он объяснял, что его отец дал ему такое имя, не зная о связи с нацистским диктатором Адольфом Гитлером.

Еще одним известным перуанским политиком с таким именем был Гитлер Сааведра — хирург и депутат Конгресса от партии «Мы — Перу». Он работал в парламенте с 2021 года до своей смерти в 2024 году в возрасте 46 лет.

Почему в Перу встречаются такие имена

Как отмечает Euronews, в Перу родители нередко дают детям имена исторических личностей или другие необычные имена, не всегда учитывая их негативные или противоречивые ассоциации. Поэтому имя, связанное с одним из самых известных диктаторов XX века, не стало абсолютным препятствием для политической карьеры его носителей.

В то же время победа Симеона Флореса в очередной раз привлекла внимание к необычному явлению: в Перу имя Гитлер носят сразу несколько человек, которые участвовали в выборах и пользовались поддержкой местных избирателей.

Напомним, ранее выборы мэра во французском городе Арси-сюр-Об привлекли международное внимание из-за фамилий кандидатов, претендовавших на эту должность— Шарля Гиттлера и Антуана Рено-Зелинского. Сеть сразу отреагировала постами о «битве» между немецким диктатором Адольфом Гитлером и нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, обратив внимание на совпадение фамилий.

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