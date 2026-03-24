"Гитлер" окончательно победил "Зеленского": объявлены итоги выборов, взорвавших Сеть

Шарль Гитлер и Антуан Рено-Зелинский / © из соцсетей

Выборы мэра во французском городе Арси-сюр-Об с населением всего 2800 человек привлекло международное внимание из-за фамилий кандидатов, претендовавших на должность — Шарля Гиттлера и Антуана Рено-Зелинского. Сеть сразу отреагировала сообщениями о «битве» между немецким диктатором Адольфом Гитлером и нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, отреагировав на созвучность фамилий.

Как сообщает TopTribune, Гиттлер победил на выборах, состоявшихся в воскресенье, с результатом 40,59% голосов.

Антуан Рено-Зелинский в итоге финишировал лишь третьим, получив поддержку 27,92%.

В видео, опубликованных перед выборами, Шарль Гиттлер выразил свое недовольство «карикатурами и спорами», которые, по его словам, отвлекают внимание от выборов.

75-летний победитель выборов признался, что из-за своей эльзасской фамилии часто слышал насмешки. «Меня унижали, мне рисовали усы», — отметил он.

28-летний Антуан Рено-Зелинский также прокомментировал ажиотаж вокруг выборов.

В заметке на Facebook он отметил, что выборы мэра Арси-сюр-Об попали на сайт, где принимают онлайн-ставки со всего мира.

«Это имеет одно преимущество: сделать наш маленький городок в регионе Об известным десяткам миллионов людей во Франции и во всей Европе», — подчеркнул он, напомнив, что город имеет историю, достигающую наполеоновской битвы в марте 1814 года.

Напомним, ранее Антуан Рено-Зелинский объяснил, что двойную фамилию использует, чтобы почтить свою мать польского происхождения. По его словам, после начала полномасштабной войны в Украине вопросы о «родственнике Зеленского» стали постоянными.