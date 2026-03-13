Пасха в 2026 году в Украине: будет ли выходной в понедельник после праздника

Будет ли выходной после Пасхи 2026 года / © pexels.com

Ежегодно дата Пасхи меняется, поскольку она зависит от сочетания солнечного и лунного календарей. Ее вычисляют по следующему правилу: первое воскресенье после первого полнолуния, наступающего не ранее дня весеннего равноденствия (21 марта). А потому праздник может прийтись на период от 4 апреля до 8 мая.

В 2026 году Пасха приходится на апрель: православные верующие и греко-католики будут праздновать 12 апреля, а христиане западного обряда — 5 апреля. Следует отметить, хотя ПЦУ перешла на новый юлианский календарь 1 сентября 2023 года, методика исчисления даты Пасхи для большинства православных церквей осталась неизменной. Поэтому они не совпадают с датами христиан западного ритуала.

Однако вопрос о дополнительном выходном понедельнике после праздника остается актуальным для большинства украинцев.

В Кодексе законов о труде отмечается, что в обычное время, если праздник приходится на воскресенье, выходной день переносится на понедельник. Однако в условиях военного положения действуют другие правила:

Согласно закону «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» временно не действуют официальные праздничные дни. Понедельник после Пасхи (13 апреля 2026) будет обычным рабочим днем: бюджетная сфера и государственные учреждения не получат дополнительного выходного.

Тем не менее, работодатели частного сектора могут самостоятельно определить график работы и сделать для своих работников понедельник выходным днем.