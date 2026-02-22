- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 370
- Время на прочтение
- 2 мин
Прощенное воскресенье: какие приметы существуют и категорически что запрещено делать
Прощенное воскресенье — это не только традиция, но и возможность подготовиться к Великому посту духовно.
Прощенное воскресенье — особый день в христианской традиции, который завершает Масленицу и предшествует началу Великого поста. Главный смысл этого дня — очищение души, примирение и прощение обид.
Какие в народе существовали приметы и запреты, связанные с этим днем, читайте в материале ТСН.ua.
Важнейший обычай Прощенного воскресенья — извиниться перед родными, друзьями и знакомыми. Говорят — «Прости меня», а в ответ традиционно слышат: «Бог простит — и я прощаю».
Какие существуют приметы
В народе считалось: если в этот день не ссориться, в семье будет царить согласие и год будет счастливым.
В древности люди жгли костер или сжигали чучело Масленицы — это символизировало прощание с зимой и очищение от всего плохого.
Существуют также и народные приметы — какая погода — таким будет урожай:
ясный день — до щедрого урожая
снег или дождь — лето будет дождливым
Что нельзя делать в Прощенное воскресенье
Ссориться и обижаться
Самый строгий запрет — конфликты, оскорбления и злые слова. Считалось, что ссора в этот день может принести длительную рознь.
Отказывать в прощении
По народным верованиям нельзя отказывать человеку, который просит прощения. Это считалось большим грехом.
Сплетничать
Не рекомендуется обсуждать других людей, ругаться или говорить неправду.
Что следует сделать в этот день
помириться с теми, с кем были конфликты
посетить храм
провести время с семьей
сделать доброе дело
Как сообщалось, в 2026 году Прощенное воскресенье приходится на 22 февраля. Это последний день перед Великим постом — символическая граница между веселыми празднованиями Масленицы и временем воздержания и духовного очищения.