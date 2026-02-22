Прощенное воскресенье: какие приметы существуют и категорически что запрещено делать

Церковь. / © Pexels

Прощенное воскресенье — особый день в христианской традиции, который завершает Масленицу и предшествует началу Великого поста. Главный смысл этого дня — очищение души, примирение и прощение обид.

Какие в народе существовали приметы и запреты, связанные с этим днем, читайте в материале ТСН.ua.

Важнейший обычай Прощенного воскресенья — извиниться перед родными, друзьями и знакомыми. Говорят — «Прости меня», а в ответ традиционно слышат: «Бог простит — и я прощаю».

Какие существуют приметы

В народе считалось: если в этот день не ссориться, в семье будет царить согласие и год будет счастливым.

В древности люди жгли костер или сжигали чучело Масленицы — это символизировало прощание с зимой и очищение от всего плохого.

Существуют также и народные приметы — какая погода — таким будет урожай:

ясный день — до щедрого урожая

снег или дождь — лето будет дождливым

Что нельзя делать в Прощенное воскресенье

Ссориться и обижаться

Самый строгий запрет — конфликты, оскорбления и злые слова. Считалось, что ссора в этот день может принести длительную рознь.

Отказывать в прощении

По народным верованиям нельзя отказывать человеку, который просит прощения. Это считалось большим грехом.

Сплетничать

Не рекомендуется обсуждать других людей, ругаться или говорить неправду.

Что следует сделать в этот день

помириться с теми, с кем были конфликты

посетить храм

провести время с семьей

сделать доброе дело

Как сообщалось, в 2026 году Прощенное воскресенье приходится на 22 февраля. Это последний день перед Великим постом — символическая граница между веселыми празднованиями Масленицы и временем воздержания и духовного очищения.