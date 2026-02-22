ТСН в социальных сетях

Украина
1376
1 мин

Россия ночью атаковала Украину: где раздались взрывы

РФ снова атаковала мирные украинские города среди ночи дронами и ракетами, кое-где было очень громко.

Автор публикации
Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 22 февраля 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .

Об этом сообщили воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.

В частности, были атакованы:

  • Николаев/р-н

  • Одесский р-н

  • Черкасский р-н

  • Киев

  • Кропивницкий

  • Бровары

  • Васильков/Боярка (Киевщина)

  • Киевщина

  • Днепр

  • Полтава

  • Воронеж (Сумщина)

  • Черкассы/р-н

  • Окрестности Киева

Тем временем ночью во Львове по прибытии полиции по вызову произошли два взрыва — погибла 23-летняя правоохранительница, еще 15 людям оказывается медицинская помощь. Правоохранители квалифицировали дело как теракт.

