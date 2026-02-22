- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1376
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия ночью атаковала Украину: где раздались взрывы
РФ снова атаковала мирные украинские города среди ночи дронами и ракетами, кое-где было очень громко.
В ночь на 22 февраля 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .
Об этом сообщили воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.
В частности, были атакованы:
Николаев/р-н
Одесский р-н
Черкасский р-н
Киев
Кропивницкий
Бровары
Васильков/Боярка (Киевщина)
Киевщина
Днепр
Полтава
Воронеж (Сумщина)
Черкассы/р-н
Окрестности Киева
Тем временем ночью во Львове по прибытии полиции по вызову произошли два взрыва — погибла 23-летняя правоохранительница, еще 15 людям оказывается медицинская помощь. Правоохранители квалифицировали дело как теракт.