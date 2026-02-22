Россия ночью атаковала Украину: где раздались взрывы

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 22 февраля 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .

Об этом сообщили воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.

В частности, были атакованы:

Николаев/р-н

Одесский р-н

Черкасский р-н

Киев

Кропивницкий

Бровары

Васильков/Боярка (Киевщина)

Киевщина

Днепр

Полтава

Воронеж (Сумщина)

Черкассы/р-н

Окрестности Киева

Тем временем ночью во Львове по прибытии полиции по вызову произошли два взрыва — погибла 23-летняя правоохранительница, еще 15 людям оказывается медицинская помощь. Правоохранители квалифицировали дело как теракт.