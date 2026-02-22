В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

По данным мониторинговых ресурсов и официальных сообщений, в воздушном пространстве зафиксированы враждебные БПЛА . В частности, сообщается о работе сил противовоздушной обороны в Киевской области.

Воздушная тревога также объявлена в ряде центральных, восточных и южных областей Украины.

Жители призывают немедленно пройти к укрытиям и оставаться там до завершения сигнала тревоги.

Также отмечается соблюдение информационной тишины — не фиксировать и не публиковать в сети работу украинских защитников.

Ранее мониторинговые ресурсы сообщили о взлете одного стратегического побомбардировщика Ту-160 с авиабазы "Энгельс-2".