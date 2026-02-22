- Дата публикации
-
- Украина
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога
В Киеве и нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки беспилотников.
По данным мониторинговых ресурсов и официальных сообщений, в воздушном пространстве зафиксированы враждебные БПЛА . В частности, сообщается о работе сил противовоздушной обороны в Киевской области.
Воздушная тревога также объявлена в ряде центральных, восточных и южных областей Украины.
Жители призывают немедленно пройти к укрытиям и оставаться там до завершения сигнала тревоги.
Также отмечается соблюдение информационной тишины — не фиксировать и не публиковать в сети работу украинских защитников.
Ранее мониторинговые ресурсы сообщили о взлете одного стратегического побомбардировщика Ту-160 с авиабазы "Энгельс-2".