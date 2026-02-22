- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 701
- Время на прочтение
- 1 мин
Сибига: Россия нанесла удар по американскому предприятию в Украине
Россия нанесла удар по гражданскому производственному объекту, связанному с американским бизнесом в Украине, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия нанесла очередной удар по американскому бизнесу, работающему в Украине.
По словам Сибиги, мишенью стал гражданский производственный объект, принадлежащий или связанный с американской компанией. Эту информацию он обнародовал в своей публикации в социальной сети X.
Министр подчеркнул, что такие атаки неприемлемы, поскольку они наносят ущерб гражданской инфраструктуре и создают угрозу для жителей Украины, в том числе работников и местных общин.
Это гражданский производственный объект Mondelez в Тростянце – одна из первых крупных инвестиций США в независимую экономику Украины.
Ракета попала в один из производственных корпусов. К счастью, жертв нет.
Это не военная цель, а завод, работающий с 1990-х годов, производящий всемирно известные бренды, трудоустраивающий украинцев, вклад в нашу и американскую экономику.
Украинские власти продолжают документировать факты разрушений для международных партнеров.
Российские обстрелы целей на территории Украины уже раньше затрагивали объекты иностранных инвестиций или смежные гражданские предприятия, не имеющие военного значения.
