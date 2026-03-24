РФ подняла стратегическую авиацию: возможны пуски ракет уже в ближайшее время

Россия вывела в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, двигающиеся в направлении пусковых рубежей. По данным мониторинговых каналов, пуски крылатых ракет могут произойти в ближайшие полтора часа.

Елена Кузьмич
© ТСН.ua

По информации мониторинговых каналов, два борта Ту-95 сейчас пролетают на территорию Республики Мордовия в направлении потенциальных пусковых рубежей — района Волгодонская или акватории Каспийского моря.

Также зафиксирован один борт Ту-160, который пролетает Пензу и двигается в том же направлении — в Волгодонск или Каспий.

Отмечается, что в случае достижения соответствующих рубежей, российская авиация может совершить пуски крылатых ракет. Ориентировочное время возможных запусков – через 1–1,5 часа.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Украинцев призывают внимательно следить за сигналами воздушной тревоги и немедленно проходить до укрытий в случае ее объявления.

Угроза нового ракетного удара РФ

Ранее военный эксперт предупредил, что очередная массированная российская ракетная атака по Украине может произойти в ближайшие сутки.

В мониторинговых каналах появилась информация, что одним из ключевых объектов новой воздушной атаки РФ может являться центральный железнодорожный вокзал Киева. В Укрзализныце прокомментировали эту информацию.

