Мельник в Совбезе ООН резко ответил России: "Прекратите лгать и убирайтесь из Украины"

Совбез ООН / © Associated Press

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник отверг обвинения со стороны российского постпреда Василия Небензи по поводу ущерба, который Украина якобы наносит гражданскому населению РФ.

Об этом он заявил во время заседания Совета Безопасности ООН , сообщает Укринформ в Нью-Йорке.

«Хочу кратко отреагировать на утверждение представителя России о якобы страдании русского народа», – отметил Мельник.

В то же время, украинский дипломат обратил внимание, что сам Небензя уже покинул зал заседаний во время обсуждения.

«Когда слушать все эти фантазии, может показаться, что это Украина ворвалась в бедную Россию, а не наоборот», – подчеркнул он, добавив, что от таких заявлений «Джордж Орвелл переворачивается в гробу».

Мельник подчеркнул, что заявления российской стороны о якобы жертвах среди гражданских в РФ не подтверждают. По его словам, об этом заявляла и заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.

«Мой ответ вам очень прост, – обратился он к российской делегации. – И я скажу это по-русски: “Прекратите ныть и лгать”».

После этого дипломат на английском добавил: «Да убирайтесь из Украины!».

В свою очередь российский представитель Василий Небензя заявил, что с февраля 2022 года якобы пострадали не менее 27,5 тысяч мирных жителей РФ и были разрушены сотни социальных объектов, в том числе в Белгородской области.

Украинская сторона эти заявления исключает как манипулятивные и бездоказательные.

Напомним, что ранее Мелания Трамп в Совбезе ООН назвала образование и ИИ "ключом к миру"

Первая леди США Мелания Трамп на заседании Совета Безопасности ООН заявила, что длительный мир возможен тогда, когда мир инвестирует в образование и обеспечит доступ к технологиям и искусственному интеллекту.