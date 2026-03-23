Совбез ООН соберется на экстренное заседание через ракетный террор РФ: инициатива Украины

Реклама

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН состоится инициативой Украины по усилению ракетного террора со стороны России — встреча назначена на вечер по киевскому времени.

Об этом пишет Укринформ .

Заседание начнется в 15:00 по восточноамериканскому времени (21:00 по Киеву). В марте в Совбезе председательствуют Соединенные Штаты, и встречу будет вести заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау.

Реклама

От Секретариата ООН ожидаются доклады заместителя генерального секретаря по политическим вопросам Розмари Дикарло, а также представителя Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Они должны представить оценку ситуации в сфере безопасности и гуманитарности в Украине на фоне российских атак.

Заседание созвано на фоне усиления обстрелов украинских городов и критической инфраструктуры, что приводит к разрушениям и жертвам среди гражданского населения.

Ранее украинские дипломаты отмечали, что справедливый мир невозможен без привлечения России к ответственности за военные преступления.

Реклама

