Совбез ООН соберется на экстренное заседание через ракетный террор РФ: инициатива Украины

Совет Безопасности ООН в понедельник проведет заседание по запросу украинской делегации, в ходе которого обсудят массированные ракетные удары России по территории Украины.

Елена Кузьмич
Совбез ООН

Совбез ООН

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН состоится инициативой Украины по усилению ракетного террора со стороны России — встреча назначена на вечер по киевскому времени.

Об этом пишет Укринформ .

Заседание начнется в 15:00 по восточноамериканскому времени (21:00 по Киеву). В марте в Совбезе председательствуют Соединенные Штаты, и встречу будет вести заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау.

От Секретариата ООН ожидаются доклады заместителя генерального секретаря по политическим вопросам Розмари Дикарло, а также представителя Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Они должны представить оценку ситуации в сфере безопасности и гуманитарности в Украине на фоне российских атак.

Заседание созвано на фоне усиления обстрелов украинских городов и критической инфраструктуры, что приводит к разрушениям и жертвам среди гражданского населения.

Ранее украинские дипломаты отмечали, что справедливый мир невозможен без привлечения России к ответственности за военные преступления.

Напомним, что ранее Мелания Трамп в Совбезе ООН назвала образование и ИИ "ключом к миру"

Первая леди США Мелания Трамп на заседании Совета Безопасности ООН заявила, что длительный мир возможен тогда, когда мир инвестирует в образование и обеспечит доступ к технологиям и искусственному интеллекту.

