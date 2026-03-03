Мелания Трамп в Совбезе ООН назвала образование и ИИ "ключом к миру"

Мелания Трамп / © Associated Press

Первая леди США Мелания Трамп выступила на заседании Совета Безопасности ООН по теме «дети, технологии и образование в условиях конфликта» и призвала гарантировать глобальный доступ к обучению. Она подчеркнула, что «длительный мир будет достигнут тогда, когда знания и понимания будут полностью оценены во всех наших обществах».

Об этом пишет Укринформ.

По ее словам, важно преодолеть технологический разрыв, чтобы каждый человек мог реализовать свой потенциал через образование. Отдельно она отметила роль искусственного интеллекта, который, по ее мнению, способен "демократизировать знания".

Заседание проходило на фоне острых заявлений вокруг событий на Ближнем Востоке: иранский представитель ООН обвинил США и Израиль в смертельном ударе по школе и раскритиковал проведение дискуссии о защите детей во время войны.

В ходе встречи заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло также отметила роль Мелании Трамп в усилиях по воссоединению украинских детей с их семьями.

Напомним, что Мелания Трамп председательствовала на заседании Совбеза ООН .

Впервые в истории ООН заседание Совбеза провела супруга действующего президента США.