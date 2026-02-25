Заместитель министра иностранных дел Марьяна Беца / © УНИАН

В ходе заседания Совет Безопасности ООН заместитель министра иностранных дел Марианна Беца заявил, что Россия, не достигая целей на поле боя, все чаще направляет удары против мирного населения Украины.

Об этом сообщает Укринформ.

«России не удается достичь своих целей на поле боя, поэтому она все больше направляет свою ненависть против гражданского населения», — сказала Беца.

По ее словам, только за последний месяц Москва осуществила более 6 тысяч атак беспилотниками, применила около 5,5 тысяч управляемых авиабомб и 158 ракет разных типов.

«Это террор, направленный не против армий, а против роддомов, многоквартирных домов, электростанций и автобусов… Это террор, направленный на то, чтобы погасить свет, тепло и надежду. Мужчины так не воюют. Люди так не поступают друг с другом», — подчеркнула замминистра.

Она подчеркнула, что атаки на гражданскую и энергетическую инфраструктуру оказывают непосредственное влияние на безопасность атомных объектов.

По словам Беци, Россия намеренно наносит удары по линиям электропередачи и подстанциям, обеспечивающим стабильное питание атомных электростанций, создавая ядерные риски не только для Украины, но и всей Европы.

Отдельно она призвала международное сообщество к неотложным шагам по обеспечению ядерной безопасности, в частности, к введению временного международного надзора над временно оккупированной Запорожской АЭС.

Замминистра также обратила внимание на милитаризацию украинских детей и принудительное перемещение гражданского населения.

«Россия систематически подвергает украинских детей милитаризации, насильственно меняет их идентичность, меняет гражданский статус и стремится навязать им ненавистническую идеологию…», — отметила она.

«Это целенаправленный компонент российской политики геноцида в отношении Украины и украинцев», — добавила Беца.

В завершение она отметила необходимость обеспечения неотвратимости наказания для России и других потенциальных агрессоров.

«Только осознание неотвратимости наказания может вынудить Россию, других нарушителей и потенциальных агрессоров соблюдать нормы международного гуманитарного права», — подчеркнула замминистра.

