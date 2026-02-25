Диктатор Путин / © ТСН

Диктатор Путин, ранее делавший ставку на регулярную армию, перешел к привычным для себя методам — использование спецслужб для дестабилизации ситуации в Украине. За терактами во Львове, Днепре и Николаеве стоят именно российские структуры.

Об этом в эфире Эспрессо заявил военный и общественный деятель Виктор Ягун — генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ в 2014-2015 годах, директор Агентства по реформированию сектора безопасности, эксперт по национальной безопасности.

«Если раньше Путин надеялся на свою армию, то сейчас перешел к понятному ему механизму — использованию спецслужб. Именно спецслужбы стоят за этими террористическими актами. Это говорит о слабости противника, который пытается таким образом что-то кому доказать, чтобы кардинально изменить ситуацию».

Он подчеркнул, что предыдущие попытки России потерпели поражение.

«Ничего у россиян не выходит. Энергетический террор им не удался. Сейчас пытаются поссорить народ с правоохранительными органами, дискредитировать их в глазах общественности. Параллельно с этим была запущена безумная пропагандистская кампания», — отметил генерал-майор запаса СБУ.

По словам Ягуна, первый взрыв во Львове совпал с массированным обстрелом западных регионов Украины.

«Понятны попытки врага — в любом случае дестабилизировать ситуацию где-то далеко от фронта, показать, что „мы можем достать где угодно“. Удастся ли им? Я не знаю. Похоже, что не очень им это удается», — резюмировал Виктор Ягун.

Ранее сообщалось, что теракт во Львове происходил параллельно с массированным российским ударом по Украине, что свидетельствует о скоординированном характере действий.

Мы ранее информировали, что Россия, вероятно, готовит новые теракты в Украине, чем пытается подорвать доверие граждан к безопасности и расшатать общественно-политическую ситуацию, используя как атаки, так и информационный резонанс вокруг них.