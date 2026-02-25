- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 68
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 25 февраля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: из-за риска совершить серьезную ошибку от принятия важных решений — как делового, так и личного свойства — сегодня лучше отказаться.
Символ дня: нетопырь.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: бежевый, кофе с молоком.
Счастливые камни дня: змеевик, александрит.
За какую часть тела отвечает: кости грудины.
Болезни дня: велика вероятность обострения хронических, поэтому необходимо заранее принять меры.
Питание дня: приветствуются разгрузочные дни, пост и лечебное голодание.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Магия и мистика дня: день благоприятен для любой магии, кроме любовной.
Сны дня: сны нынешней ночи, несмотря на пугающие сюжеты, к счастью, не сбываются.
Табу дня: нельзя бить стекла и — особенно! — зеркала, поскольку это считается плохой приметой
Цитата дня: «Измените свои мысли — и ваш мир изменится» (Норман Пил).
