Астрологический прогноз на 25 февраля

Нетопырь / © Credits

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: из-за риска совершить серьезную ошибку от принятия важных решений — как делового, так и личного свойства — сегодня лучше отказаться.

Символ дня: нетопырь.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: бежевый, кофе с молоком.

Счастливые камни дня: змеевик, александрит.

За какую часть тела отвечает: кости грудины.

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических, поэтому необходимо заранее принять меры.

Питание дня: приветствуются разгрузочные дни, пост и лечебное голодание.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Магия и мистика дня: день благоприятен для любой магии, кроме любовной.

Сны дня: сны нынешней ночи, несмотря на пугающие сюжеты, к счастью, не сбываются.

Табу дня: нельзя бить стекла и — особенно! — зеркала, поскольку это считается плохой приметой

Цитата дня: «Измените свои мысли — и ваш мир изменится» (Норман Пил).

