Мир
76
1 мин

«Работает на Россию»: оппозиция Словакии обвинила Фицо в государственной измене

В жалобе в Генеральную прокуратуру оппозиция инкриминирует Роберту Фицо еще ряд тяжелых нарушений.

Игорь Бережанский
Роберт Фицо и Путин

Роберт Фицо и Путин / © Associated Press

Оппозиционная парламентская партия Словакии «Свобода и Солидарность» готовит обращение в прокуратуру из-за решения премьер-министра Роберта Фицо остановить аварийные поставки электроэнергии Украине.

Об этом сообщает Dennik N.

Лидер партии «Свобода и Солидарность» Бранислав Греллинг во время пресс-конференции возле Генеральной прокуратуры Словакии отметил, что в жалобе премьер-министру будут инкриминироваться ряд тяжелых нарушений.

Среди них:

  • злоупотребление полномочиями должностного лица;

  • государственная измена;

  • бесчеловечность;

  • террористический акт;

  • нарушение обязанностей при управлении государственным имуществом.

В свою очередь депутат Кароль Галек заявил, что, по его убеждению, словацкий премьер «открывает новый фронт против Украины» на стороне России.

Он предостерег, что прекращение аварийных поставок электроэнергии может привести к критическим последствиям для гражданской инфраструктуры.

"Может случиться так, что в больнице, где будут оперировать раненых после российского удара, не будет света", - отметил он.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о прекращении экстренных поставок электроэнергии в Украину .

Мы ранее информировали, что Роберт Фицо заявил, что может изменить позицию Братиславы по поддержке евроинтеграции Украины в связи с вопросом поставки нефти через нефтепровод «Дружба» .

