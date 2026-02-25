- Дата публикации
«Работает на Россию»: оппозиция Словакии обвинила Фицо в государственной измене
В жалобе в Генеральную прокуратуру оппозиция инкриминирует Роберту Фицо еще ряд тяжелых нарушений.
Оппозиционная парламентская партия Словакии «Свобода и Солидарность» готовит обращение в прокуратуру из-за решения премьер-министра Роберта Фицо остановить аварийные поставки электроэнергии Украине.
Об этом сообщает Dennik N.
Лидер партии «Свобода и Солидарность» Бранислав Греллинг во время пресс-конференции возле Генеральной прокуратуры Словакии отметил, что в жалобе премьер-министру будут инкриминироваться ряд тяжелых нарушений.
Среди них:
злоупотребление полномочиями должностного лица;
государственная измена;
бесчеловечность;
террористический акт;
нарушение обязанностей при управлении государственным имуществом.
В свою очередь депутат Кароль Галек заявил, что, по его убеждению, словацкий премьер «открывает новый фронт против Украины» на стороне России.
Он предостерег, что прекращение аварийных поставок электроэнергии может привести к критическим последствиям для гражданской инфраструктуры.
"Может случиться так, что в больнице, где будут оперировать раненых после российского удара, не будет света", - отметил он.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о прекращении экстренных поставок электроэнергии в Украину .
Мы ранее информировали, что Роберт Фицо заявил, что может изменить позицию Братиславы по поддержке евроинтеграции Украины в связи с вопросом поставки нефти через нефтепровод «Дружба» .